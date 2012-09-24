شیراندامی که بیش از سه دهه از کارگردانی و بازیگری در عرصه تئاتر دور بوده درباره حضور مجدد خود در این عرصه به خبرنگار مهر گفت: بعد از 34 سال دوری از بازیگری و به دنبال عشق گذشته خود روی صحنه تئاتر می‌روم. قرار است نمایش "هنر کمدی" نوشته ادواردو دوفیلیپو را از 18 مهر تا 12 آبان‌ماه در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا کنم.



وی که کارگردانی این اثر نمایشی را نیز عهده‌دار است درباره وضعیت قرارداد اجرا یادآور شد: تنها شکل قراردادی که برای سالن استاد انتظامی وجود دارد قرارداد گیشه است. ما قرار است از طریق فروش گیشه با بهای بلیت 8 هزار تومان هزینه‌ها و دستمزدهای بازیگران و عوامل نمایش را تأمین کنیم.



این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر ادامه داد: تمامی بازیگران نمایش "هنر کمدی" صمیمانه و بدون چشمداشت با من همکاری دارند و امیدوارم با استقبال مخاطبان امکان تمدید اجراها وجود داشته باشد. البته در برخی مواقع نمایش را در دو نوبت اجرا خواهیم کرد.



حمیدرضا فلاحی، سامان دارابی، هوشنگ قوانلو، غلام بابوته، حامد پشتیبان، علیرضا ناصحی، ملیحه کیادربندسری، اصغر رضایی و زیبا آقادخت دیگر بازیگران نمایش "هنر کمدی" هستند. افروز شیراندامی نیز به عنوان دستیار کارگردان این اثر نمایشی است.



ولی شیراندامی سال 54 نمایش "مرگ فروشنده" را در دانشگاه تهران به صحنه برد و نمایش "مکافات" را هم در شهر وین اجرا کرد که با استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتر مواجه شد. شیراندامی همچنین در عرصه سینما در فیلم‌هایی نظیر "شیر سنگی"، "خانه‌ای روی آب"، "بوی کافور، عطر یاس"، "گالان" و "قرق" به ایفای نقش پرداخته است.