ورود و عرضه اسباب بازی منوط به الصاق کدرهگیری است

مهدی کیخا در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب بازی، افزود: در این جلسه دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب بازی برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود : وضعیت ورود اسباب بازی قاچاق در نیمه اول سال جاری در کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب بازی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد که طبق گزارش دبیر شورای عالی نظارت بر اسباب بازی و نیروی انتظامی روند ورود قاچاق اسباب بازی مهار و نسبت به نیمه اول سال 90 کاهش حداقل 50 درصدی داشته است.

مدیر کل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این درحالی است که واردات قانونی این کالا به دلیل بروز مشکلات ارزی و نوسانات نرخ ارز نسبت به سال قبل کاهش 42 درصدی را نشان می دهد.



کیخا گفت: در جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب بازی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف شد اقلام کشف شده را در صورت عدم منع قانونی امحا و در غیر این صورت قبل از فروش به لحاظ فرهنگی از شورای نظارت بر اسباب بازی و به لحاظ کیفی و ایمنی از سازمان استاندارد استعلام کند.

وی افزود: بررسی کمی و کیفی تولید شناسایی واحد های صنفی و تولید کننده و میزان پاسخگویی آنها به نیازهای داخلی و پیگیری برای ایجاد انجمن تولید کنندگان و اتحادیه مستقل عرضه کنندگان اسباب بازی از دیگر تصمیم های این جلسه بود .



کیخا گفت: در این جلسه با توجه به تهدید سلامت جسمی و فکری کودکان و تاثیر سوء آن بر فرهنگ خانواده در اثر استفاده از این گونه اسباب بازیها بر ضرورت آگاهی بخشی مناسب در این زمینه و استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در این خصوص تاکید شد.