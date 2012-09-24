  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

ورود و عرضه اسباب بازی منوط به الصاق کدرهگیری است

ورود و عرضه اسباب بازی منوط به الصاق کدرهگیری است

یک مقام مسئول در ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ورود و عرضه اسباب بازی منوط به اخذ و الصاق کد رهگیری بوده و عرضه کنندگان اسباب بازی باید از خرید و عرضه اسباب بازی فاقد کدرهگیری خودداری کنند.

مهدی کیخا در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب بازی، افزود:  در این جلسه دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب بازی برای تصویب نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود : وضعیت ورود اسباب بازی قاچاق در نیمه اول سال جاری در کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب بازی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد که طبق گزارش دبیر شورای عالی نظارت بر اسباب بازی و نیروی انتظامی روند ورود قاچاق اسباب بازی مهار و نسبت به نیمه اول سال 90 کاهش حداقل 50 درصدی  داشته است.

مدیر کل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این درحالی است که واردات قانونی این کالا به دلیل بروز مشکلات ارزی و نوسانات نرخ ارز نسبت به سال قبل کاهش 42 درصدی را نشان می دهد.

کیخا گفت: در جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب بازی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف شد اقلام کشف شده را در صورت عدم منع قانونی امحا و در غیر این  صورت قبل از فروش به لحاظ فرهنگی از شورای نظارت بر اسباب بازی و به لحاظ کیفی و ایمنی از سازمان استاندارد استعلام کند.

وی افزود: بررسی کمی و کیفی تولید شناسایی واحد های صنفی و تولید کننده و میزان پاسخگویی آنها به نیازهای داخلی و پیگیری برای ایجاد انجمن تولید کنندگان و اتحادیه مستقل عرضه کنندگان اسباب بازی از دیگر تصمیم های این جلسه بود .

کیخا گفت: در این جلسه با توجه به تهدید سلامت جسمی و فکری کودکان و تاثیر سوء آن بر فرهنگ خانواده در اثر استفاده از این گونه اسباب بازیها بر ضرورت آگاهی بخشی مناسب در این زمینه و استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش در این  خصوص تاکید شد.

کد مطلب 1703645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها