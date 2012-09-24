کمانداران یزدی در رقابتهای آزاد کشوری به یک مدال طلا و یک نقره دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات آزاد تیراندازی با کمان رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش آقایان و بانوان در مسافت 30 متر آزاد در باشگاه توچال برگزار شد.



در این رقابت ها هانیه یغمایی در ریکرو بانوان بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را بر گردن آویخت.



امیر کاظم پور دیگر کماندار یزدی نیز در کامپوند به مدال نقره دست یافت.

کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی کشور توسط کونگ فو کار یزدی



کونگ فو کار یزدی با کسب مدال برنز در رقابت های قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد.



مسابقات قهرمانی کشور آقایان در رده سنی بزرگسالان در بخش مبارزات آزاد به میزبانی استان اصفهان برگزار شد که مجتبی دهقان کونگ فو کار یزدی در وزن منفی 86 کیلوگرم بر سکوی سومی ایستادو مدال برنز را از آن خود کرد.



نفرات برتر این رقابت ها به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند.



برگزاری مسابقات تکواندو در شهرستان بافق



مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس یکدوره مسابقات تکواندو قهرمانی جام شهدای ورزشکار در بافق آغاز شد.



در این دوره ازمسابقات ۶۵ تکواندو کار بافقی به مدت دو روز با هم به رقابت می پردازند.



مسابقات تکواندو قهرمانی شهرستان بافق در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان و در ورزشگاه تختی این شهرستان برگزار می شود.