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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

رئال مادرید با شکست بارسلونا قهرمان سوپرجام بسکتبال اسپانیا شد

رئال مادرید با شکست بارسلونا قهرمان سوپرجام بسکتبال اسپانیا شد

رئال مادرید با شکست بارسلونا به عنوان قهرمانی سوپرجام بسکتبال اسپانیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید با برتری 95 بر 84 مقابل بارسا در دیدار پایانی سوپرجام بسکتبال اسپانیا به عنوان قهرمانی رسید. این دیدار در ساراگوسا برگزار شد. "رودی فرناندز"، ملی پوش اسپانیایی رئال با 22 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه برگزیده شد.

بارسلونا در این دیدار "فرناندو ناوارو" که دوران بهبودی از ناحیه پا را پشت سر می گذارد را به خدمت نداشت. "ناتان جاوایی" در این دیدار 20 امتیاز برای بارسلونا کسب کرد. رئال مادرید در مرحله نیمه نهایی این مسابقات مقابل زاراگوزا پیروز شده بود. بارسلونا هم والنسیا را شکست داده بود.

کد مطلب 1703648

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