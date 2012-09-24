رئال مادرید با شکست بارسلونا قهرمان سوپرجام بسکتبال اسپانیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید با برتری 95 بر 84 مقابل بارسا در دیدار پایانی سوپرجام بسکتبال اسپانیا به عنوان قهرمانی رسید. این دیدار در ساراگوسا برگزار شد. "رودی فرناندز"، ملی پوش اسپانیایی رئال با 22 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه برگزیده شد.

بارسلونا در این دیدار "فرناندو ناوارو" که دوران بهبودی از ناحیه پا را پشت سر می گذارد را به خدمت نداشت. "ناتان جاوایی" در این دیدار 20 امتیاز برای بارسلونا کسب کرد. رئال مادرید در مرحله نیمه نهایی این مسابقات مقابل زاراگوزا پیروز شده بود. بارسلونا هم والنسیا را شکست داده بود.