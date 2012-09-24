کودکان البرزی از خانواده شهید"رضایی" تجلیل کردند

صفی الله رمضانخانی با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه هایی برای آشنایی کودکان و نوجوان استان با فرهنگ شهادت ترتیب داده شده است که روز گذشته دیداری از خانواده شهید "رضا پناهی" و مادر گرانقدر آن شهید بزرگوار در منزل وی به عمل آمد.

وی هدف از اجرای این برنامه ها را آشنایی هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان با شهدا، رشادت های شهیدان و خانواده ها ی آنان عنوان کرد.



وی افزود: دفاع مقدس از درخشان ترین برگ های تاریخ انقلاب اسلامی ایران است و فرصت مغتنمی است تا خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، به نحو شایسته شهدا را به نسل آینده معرفی کنند.



رمضانخانی ادامه داد: حضور اعضا در منزل شهید و ارتباط مستقیم با خانواده این عزیز این فضا را فراهم می آورد که اعضا خاطرات را از زبان مادر این شهید بشنوند و به گوش جان بسپارند.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از فرامین مقام معظم رهبری فرزندانی در خور جامعه اسلامی تربیت کنیم که دنباله رو راه امام عزیز (ره) و شهدا باشند.

وی گفت: امروز وظیفه ما است که نگذاریم خون شهدا پایمال شود و راه آنان را ادامه دهیم.