برترین های جشنواره شعر رضوی کردی کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی نخستین جشنواره بین‌ المللی شعر کردی رضوی شامگاه یکشنبه با حضور نماینده ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار کردستان، رئیس حوزه هنری کردستان و دیگر مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.

در این مراسم 16 نفر از مروجان و خادمان برتر حوزه فرهنگ رضوی کردستان که طی چندین سال تلاش و فعالیت علمی، هنری، پژوهشی و رسانه‌ ای در راستای نشر فرهنگ رضوی در کردستان موثر بوده ‌اند، تقدیر شد.

کیوان بلندهمتان از سنندج، محمد حامدی از بانه و کامبیز ملایی از سنندج به عنوان پژوهشگران برتر سیره نبوی و فرهنگ رضوی، بهروز خیریه، توفیق مرادی و شاهرخ اورامی به عنوان نویسندگان و شاعران برجسته این حوزه از جمله افرادی بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

در حوزه گرافیک و طراحی از کاوه خداکرمی، در حوزه موسیقی از بهمن حاج امینی و افشین مرادگورانی و در حوزه خوشنویسی نیز از علی اشرف زانیار تجلیل به عمل آمد.

همچنین در حوزه خبر و اطلاع رسانی از خبات ساعدی و حمید دریاباری به عنوان خبرنگاران برتر در حوزه فرهنگ رضوی تجلیل به عمل آمد.

در حوزه سازمان‌ های مردم نهاد از رحمان غریبی و میثم عباسپور، محمد رضایی فرماندار دهگلان و مهدی حسام شریعتی شهردار سنندج نیز به عنوان مسئولان برتر در حوزه نشر فرهنگ رضوی تجلیل شد.

در ادامه این مراسم به پاس خدمات چندین دهه‌ ای و حضور کوشا و سرشار از تلاش وصف ‌ناپذیر در حوزه فرهنگ‌ رضوی از محمدجواد محبت شاعر برجسته کرد زبان قدردانی شد.

در بخش بین الملل نخستین جشنواره شعر کردی رضوی به ترتیب شیخ قادر شیخ اسماعیل از کرکوک عراق و علی احسان فریدونی از جمهوری اسلامی ایران رتبه‌ های برتر را کسب کردند.

در بخش ملی این جشنواره نیز یدالله احمدیاری از دیواندره و حبیب الله بخشوده از ایلام رتبه اول را به صورت مشترک کسب کردند، سوسن محمدی از سنندج و نسرین بیگی از سرپل ذهاب رتبه دوم مشترک و فکریه سلامت ‌روندی از ارومیه و شهرام حسن‌ زاده از بوکان رتبه سوم مشترک این بخش را به خود اختصاص دادند.

در رشته دلنوشته و قطعات ادبی نیز هیئت دوارن هیچ اثری را شایسته رتبه‌ های اول و دوم ندانست و به صورت مشترک از آرش زندکریمی، سمیه الله ویسی و سمیه قادری هر سه از سنندج تجلیل کرد.

در این مراسم با توجه به ارادت ویژه مردم کردستان به ائمه اطهار(ع) و به نیت 12 امام از امجد ویسی از سنندج، عدنان مرادی از پاوه، شهین مجیدی از سنندج، ماریه زندسلیمی از سنندج، یزدان بابایی از کرمانشاه، شادی غریبی از سنندج، رضا رستم پور از ایلام، سروه نوری از سنندج، حمدالله لطفی از ایلام، ثریا صفری از کرمانشاه، طاهره تختی از بیجار و محمد رحیمی رضوان از بیجار که دارای امتیازهای برتری از نظر هیئت‌ داوران بودند، تجلیل شد.