نیت صادقانه مجموعه استانداری آهنگ توسعه البرز را سرعت بخشید

به گزارش خبرنگار مهر اسکندر صیدایی در مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد گفت: نیت صادقانه مجموعه استانداری در خدمتگزاری به مردم موجب سرعت چشمگیر آهنگ توسعه و پیشرفت همه جانبه البرز شد.

وی اظهار داشت: این مراسم معنوی برای قدردانی از برادر ارزشمند فرهادی و خیر مقدم به استاندار جدید است.

وی با اشاره به خدمات بی شائبه فرهادی تصریح کرد: مجموعه اقدامات فرهنگی و مذهبی، عملیات عمرانی و توسعه و ایجاد بسترها در استان شتاب زیادی داشت.



صیدایی گفت: در سال اول استقلال استان 800 پروژه عمرانی با اعتبارات چشمگیر شکل گیری نهادهای خدماتی و صنعتی، تحقق سهم مسکن مهر، اقدامات اشتغال زایی نوسازی و بهسازی مراکز اموزشی، فضای سبز، سامان دادن به خدمات شهری و هدایت مدیریت شهری و همچنین دستیابی استان به رتبه اول توسعه و پیشرفت و تجهیز زیر ساخت های ادارات و سازمان ها و افزایش اعتبارات عمرانی همه و همه حاصل تلاش های بی شائبه فرهادی است.



وی اظهار داشت: تهیه اسناد توسعه، تشکیل اتاق فکر، برقراری نظم و امنیت و جذب نیروهای مورد نیاز در کوتاه ترین زمان و همه آنچه موجب افتخار استان شد آن است که مجموعه مدیریت استان در توجه به آموزه های دینی تلاش کرده و ما مصادیق این امر را جبهه دیدیم که اگر خدمت صادقانه و خالصانه و بر اساس آموزه ای دینی باشد محبت و همدلی ایجاد شده و بستر توسعه به بهترین شکل فراهم می آید.



دینداری و تعامل با ائمه جمعه و روحانیون در مجموعه مدیریتی البرز

صیدایی گفت: آنچه در استان توانست همدلی و همیاری مردم با مسئولان را رقم زند دینداری مدیریت، تعامل با ائمه جمعه و روحانیون، دلسوزی و حضور و تعامل در عالی ترین سطح، عشق به خانواده شهدا ایثارگران و جانبازان و میدان دادن به نیروهای ارزشی نظام بود که مجموعه استانداری به آنها اهتمام داشتند.



وی همچنین هدفمند کار کردن، نگاه به آینده داشتن، ترجیح عمل به احکام دینی بر هر موضوعی و محبت پرسنل عدالت محوری و عشق ورزی به مردم را از جمله رموز موفقیت استاندار البرز در هدایت این مجموعه دانست.



معاون بودجه و برنامه ریزی استانداری البرز گفت: همه اینها شرایط را فراهم کرده که چشم انداز میان مدت استان، استانی توسعه یافته با تمرکز بر علم و دانایی با مردمی آگاه و دانا و پاسدار هویت دینی و جز چند استان اول از حیث توسعه پایدار خواهد بود.