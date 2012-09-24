به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم غبار روبی حرم مطهر حضرت معصومه(س) که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران با ابراز خرسندی از توفیق شرف یابی به محضر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: افتخار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که امروز فرصتی یافتند تا با سفر به شهر مقدس قم به محضر حضرت معصومه (س) شرف یاب شوند.



نماینده مردم قم در مجلس عنوان کرد: تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دعوت کرد تا با حضور خود در شهر مقدس قم در این مراسم معنوی شرکت کنند که خوشبختانه این فرصت در دهه کرامت بدست آمد.



وی با بیان اینکه توسلات به اولیای دین و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) اخلاص افراد را بیشتر و روحیه قوی تری برای آنها فراهم می‌کند افزود: تشرف به حرم کریمه اهل بیت(ع) سعادتی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به پابوسی حضرت آمدند و امیدواریم از انفاس قدسی ایشان بهره مند تا مسائل و مشکلات کشور را با روحیه بهتر و اخلاص بیشتر حل کنند.



لاریجانی ادامه داد: برای همه ما این لحظات معنوی مراسم غبار روبی حرم مطهر حضرت معصومه(س) فرصت خوبی بود تا خواسته ها و دعاهای خود را با توسل به حضرت از خداوند مسئلت کنیم و امیدواریم پروردگار توفیق شرف یابی به محضر حضرت بقیه الله اعظم(عج) را به همه مردم ما عنایت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در مراسم غبارروبی حرم مطهر حضرت معصومه(س) در سخنانی با خیر مقدم گویی به نمایندگان که در شهر خون و قیام و حرم حضرت معصومه(س) حضور یافتند، اظهار داشت: از تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه(س) سپاسگزاریم که شرایطی فراهم کردند تا خدمتگزاران مردم در مجلس شورای اسلامی در این مراسم معنوی غبار روبی حضور یابند.



وی عنوان داشت: از حضرت امام رضا(ع) نقل شده که از 8 درب بهشت یکی از آنها در قم است و این نشان می‌دهد که این شهر مورد توجه حق تعالی بوده و است و ما امروز افتخار داریم در چنین شهری و در کنار ضریح مطهر حضرت معصومه(س) حضور داریم.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم ما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دست پر از لحاظ معنوی از این شهر بازگردیم افزود: از ساحت این بانوی بزگوار تقاضا داریم که به خدمتگزاران کشور که در این مراسم حضور دارند عنایت خاصی داشته باشند تا نمایندگان مجلس بتوانند در حل مشکلات کشور موفق باشند.



لاریجانی ادامه داد: در این شرایط که مشکلات سنگین است باید از ساحت این بانو درخواست کنیم برکاتشان را بر ما نازل کنند تا ره توشه ای برای ادامه مسیر خدمتگزاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مردم باشد.



رئیس قوه مقننه عنوان کرد: مسئولان آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) دعوت کردند تا نمایندگان و خانواده هایشان در مراسم غبار روبی حرم کریمه اهل بیت (ع) حضور یابند و قطعا این مراسم برای همه ما خاطره انگیز و به یاد ماندنی خواهد بود.