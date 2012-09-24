استان البرز باید ثبات مدیریت داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در مراسم تودیع و معارفه استاندارد البرز که در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، اظهار داشت: در استان البرز باید ثبات مدیریت باشد ولی تصمیم با دولت است بنابراین باید از تصمیم دولت به نحوی استفاده کنیم که به سود استان باشد.



وی افزود: به هر حال امروز در یک جنگ بزرگ اقتصادی به سر می بریم ، جنگ سیاسی، فرهنگی و نظامی را در گذشته داشته ایم ولی جنگ بزرگ اقتصادی را تا کنون نداشته ایم و تا به حال علیه هیچ کشوری چنین جنگی آغاز نشده است.

اگر به کشور آسیب وارد شود به همه آسیب وارد می شود



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چقدر دشمنان فشار بیاورند باید وحدتمان بیشتر شود، اضافه کرد: اگر به کشور آسیب وارد شود به همه آسیب وارد می شود.



اکبریان ادامه داد: امروزه باید حافظ خون 228 هزار شهید باشیم که برای پیروزی انقلاب اسلامی و حفظ این نظام به زمین ریخته شده است.



وی گفت: درس ایثار، گذشت و شهادت را نیاز داریم و خیلی از گناهان کبیره را انجام می دهیم و ایمانمان را می بلعد ولی به آن توجهی نداریم.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان البرز را مدیون مجلس و دولت و محبت نجار وزیر کشور هستیم، اضافه کرد: انصافاً در انتخاب اولین استاندار البرز تصمیم خوب و به جایی گرفته شد و کارهای بسیار خوبی تا کنون در استان انجام گرفته است.

اکبریان تصریح کرد: درست است در زیربناهای استان خیلی مشکل داریم ولی همین راه اندازی خود مجموعه استانداری و فرمانداری و ... و هماهنگی بین دستگاه ها سخت بود.

وی اظهار داشت: عربیان استاندار جدید البرز خود از فرزندان و علما کرج و آشنا به کرج و خانواده شهدا کرج است.



نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: در آینده نیازمند وحدت بیشتر هستیم تا به یک جهش بزرگتری دست پیدا کنیم.

اکبریان اظهار داشت: استان البرز امروزه نیازمند کارهای زیربنایی است و فرهادی کارهای زیر بنایی زیادی تا کنون انجام داده است.



وی گفت: مردم برای این دلیل ما را انتخاب کرده اند که خدمتگذار آنها باشیم و مردم با هیچ فردی تعارف ندارند.



افرادی که با پرچم ولایت انحراف و زاویه ایجاد کنند رسوا می شوند

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که با پرچم ولایت انحراف و زاویه ایجاد کنند رسوا می شوند، اضافه کرد: انشا الله باید در آینده هم دل باشیم و زیرساخت استان البرز را بسازیم.



وی گفت: 110 هزار واحد مسکن مهر فرصتی برای استان البرز است و مسکن ضروری ترین مورد است و تهدیدی هم به شمار می رود که جمعیت 300 هزار نفری وارد استان می شود که زیر ساخت آن باید فراهم شود.