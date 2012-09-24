  1. سیاست
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

دانشجویان دانشگاه آزاد این هفته با مراجع تقلید دیدار می‌کنند

دانشجویان دانشگاه آزاد این هفته با مراجع تقلید دیدار می‌کنند

دبیر سیاسی اتحادیه اول دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه دیدار دانشجویان دانشگاه آزاد با مراجع عظام تقلید در قم خبر داد و گفت: این دیدارها در هفته جاری صورت خواهد گرفت.

امیر محمد مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دیدار اعضای اتحادیه های  تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد با مراجع تقلید خبر داد و گفت: این هفته دانشجویان دانشگاه آزاد به استان قم می روند و با مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو می کنند.

وی با بیان اینکه در این دیدار ها گزارشی از فعالیت های جنبش دانشجویی و  اتحادیه های تشکل های دانشجویی  دانشگاه آزاد به مراجع ارائه خواهد شد اظهار داشت: نظرات و پیشنهاد های مراجع عظام برای دانشجویان بسیار مهم است و حتما این دیدارها می تواند راه روشنی برای دانشجویان دانشگاه آزاد ترسیم کند.

این فعال دانشجویی همچنین از برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: این مجمع آبان یا آذر ماه و با حضور مسئولان کشوری و مدیران دانشگاه آزاد برگزار می شود.

وی درباره اینکه از چه کسانی در این مجمع عمومی برای سخنرانی دعوت شده است؟ افزود: هنوز نمی توانیم نام افراد را اعلام کنیم، جزئیات بیشتر را به زودی رسانه ای خواهیم کرد.

کد مطلب 1703661

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