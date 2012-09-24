امیر محمد مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دیدار اعضای اتحادیه های تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد با مراجع تقلید خبر داد و گفت: این هفته دانشجویان دانشگاه آزاد به استان قم می روند و با مراجع عظام تقلید دیدار و گفتگو می کنند.

وی با بیان اینکه در این دیدار ها گزارشی از فعالیت های جنبش دانشجویی و اتحادیه های تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد به مراجع ارائه خواهد شد اظهار داشت: نظرات و پیشنهاد های مراجع عظام برای دانشجویان بسیار مهم است و حتما این دیدارها می تواند راه روشنی برای دانشجویان دانشگاه آزاد ترسیم کند.

این فعال دانشجویی همچنین از برگزاری مجمع عمومی اتحادیه تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: این مجمع آبان یا آذر ماه و با حضور مسئولان کشوری و مدیران دانشگاه آزاد برگزار می شود.

وی درباره اینکه از چه کسانی در این مجمع عمومی برای سخنرانی دعوت شده است؟ افزود: هنوز نمی توانیم نام افراد را اعلام کنیم، جزئیات بیشتر را به زودی رسانه ای خواهیم کرد.