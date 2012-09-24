علی اکبر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: شورای سیاست گذاری فدراسیون کشتی از همان ابتدای حضور خطیب به عنوان سرپرست فدراسیون تشکیل شد و از همان ابتدا هیچکس از فلسفه و شرح وظایف این شورا مطلع نشد. البته برنامه های بسیاری برای آن تدوین شده بود، اما تا به امروز هنوز بازده و دستاورد این شورا برای بسیاری از پیشکسوتان و اهالی کشتی مبهم مانده است.

وی تصریح کرد: کشتی ایران قهرمانان بزرگ و نامداری در عرصه رقابتهای جهانی و المپیک دارد، اما انتخاب اعضای این شورای چهار نفره طوری انجام شد که هیچکدام از پیشکسوتان و صاحب نظران کشتی متوجه چگونگی آن نشدند. البته اعضای این شورا برای کشتی ایران افتخارات زیادی کسب کرده اند، اما بهتر بود ملاک انتخاب این نفرات به صورت روشن و واضح بیان می شد.

پیشکسوت کشتی کشورمان ادامه داد: در ابتدای تشکیل شورای سیاست گذاری کشتی توقعات زیادی از این شورا می رفت و بسیاری از اهالی کشتی در انتظار اتفاقات خاص و مثبتی در این عرصه بودند، اما در کمال تعجب هیچ دستاورد و خروجی از این شورا دیده نشد و در واقع در حد و اندازه توقعات عمل نکرد. اصولا خاصیت تشکیل چنین گروهی ذهنیت های متفاوتی را بوجود می آورد که اصلی ترین آن به ایجاد تغییر و تحولات اساسی مربوط می شود، ولی تا به امروز هیچ تحول اساسی و بزرگی در عرصه کشتی ما بوجود نیامد.

حیدری به سوال برانگیز بودن انتخاب اعضای این شورا هم اشاره کرد و گفت: تمامی اعضای این شورا از قهرمانان اسبق سنگین وزن کشتی کشورمان هستند که روزگاری نه چندان دور به عنوان آزادکاران بالای 100 کیلوگرم در تیم ملی حضور داشتند، حال چطور اعضای شورای سیاست گذاری فدراسیون کشتی باید همگی از این کشتی گیران انتخاب شوند جای سوال دارد! آیا کسی از اهالی کشتی ایران نمی تواند در حد و اندازه این نفرات در تدوین و سیاست گذاری کشتی به ایفای نقش بپردازد و آیا این اعضاء نماینده تمام قهرمانان و بزرگان کشتی ما هستند؟

سرپرست پیشین تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان در خاتمه اظهار داشت: تشکیل شورای سیاست گذاری فدراسیون کشتی با این اوضاع و احوال نمی تواند برای این رشته چندان مثمرثمر باشد، چراکه هنوز هیچکس نمی داند چه کارهایی در این مجموعه انجام شده و چه کارهایی باید از این پس اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله خطیب در همان روزهایی ابتدایی حضورش در فدراسیون کشتی به پیشنهاد برخی از مشاوران خود دست به تشکیل شورای سیاست گذاری کشتی زد و طی صدور حکمی، علیرضا سلیمانی، رضا سوخته سرایی، عباس جدیدی و علیرضا رضایی را به عنوان اعضای این شورا منصوب کرد.