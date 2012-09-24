حمید صافدل در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه امروز نمی‌توان نرخ مشخصی را برای مبادلات اعلام کرد،‌ گفت: این نرخ در اختیار بانک مرکزی است و حسب ضرورت ممکن است از سایر دستگاه‌های دولتی نظرسنجی برای تعیین نرخ صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: امروز چند نمونه مبادلات در این مرکز انجام شد اما تا زمانی که مدارک کامل از سوی این افراد ارایه نشده و این اطمینان حاصل نشود که مدارک کامل است، کار مبادله ارز صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد:‌ نرخ ارز در مرحله‌ای مشخص می شود که تمامی مراحل طی شده و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مهر تایید بر پرونده متقاضیان به ثبت رسانند.