حمید صافدل در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه امروز نمیتوان نرخ مشخصی را برای مبادلات اعلام کرد، گفت: این نرخ در اختیار بانک مرکزی است و حسب ضرورت ممکن است از سایر دستگاههای دولتی نظرسنجی برای تعیین نرخ صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز چند نمونه مبادلات در این مرکز انجام شد اما تا زمانی که مدارک کامل از سوی این افراد ارایه نشده و این اطمینان حاصل نشود که مدارک کامل است، کار مبادله ارز صورت نمیگیرد.
وی تصریح کرد: نرخ ارز در مرحلهای مشخص می شود که تمامی مراحل طی شده و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مهر تایید بر پرونده متقاضیان به ثبت رسانند.
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