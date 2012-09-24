  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

صافدل به مهر خبر داد:

تعیین نرخ ارز مبادلاتی تا دو روز آینده/ احتمال نظرسنجی از دستگاه‌ها

تعیین نرخ ارز مبادلاتی تا دو روز آینده/ احتمال نظرسنجی از دستگاه‌ها

معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از تعیین بانک‌های ملت و کشاورزی به عنوان بانک‌های عامل در مرکز ملاقات دارندگان و متقاضیان ارز خبر داد و گفت: امروز نمی‌توان نرخ مشخصی را برای این مبادلات اعلام کرد و بانک مرکزی ظرف یک تا دو روز آینده براساس فرمول خاص خود نرخ را تعیین می‌کند.

حمید صافدل در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه امروز نمی‌توان نرخ مشخصی را برای مبادلات اعلام کرد،‌ گفت: این نرخ در اختیار بانک مرکزی است و حسب ضرورت ممکن است از سایر دستگاه‌های دولتی نظرسنجی برای تعیین نرخ صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت گفت: امروز چند نمونه مبادلات در این مرکز انجام شد اما تا زمانی که مدارک کامل از سوی این افراد ارایه نشده و این اطمینان حاصل نشود که مدارک کامل است، کار مبادله ارز صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد:‌ نرخ ارز در مرحله‌ای مشخص می شود که تمامی مراحل طی شده و بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مهر تایید بر پرونده متقاضیان به ثبت رسانند.

کد مطلب 1703672

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