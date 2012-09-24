به گزارش خبرنگار مهر،علی لاریجانی صبح دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که در هنرستان قدس قم برگزار شد با تاکید بر اینکه دانش آموزان باید یک دورنما برای آینده خود داشته باشند، عنوان کرد: انسان باید با یک برنامه ریزی مدون به دنبال شکوفا سازی استعدادهای خود باشد و بتوانند زمینه رشد توانایی و استعدادهای خود را فراهم کند که این امر یکی از شاخصه‌های انسان‌های زرنگ و موفق است.



موقعیت استراتژیک ایران در منطقه



وی در ادامه با تاکید براینکه در آینده نگری دانش آموزان امروز باید نیازهای جامعه مورد توجه قرار گیرد به موقعیت استراتژیکی ایران در منطقه اشاره کرد و ابراز داشت: ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی در محلی قرار گرفته که شاهراه ارتباط شرق و غرب است و از این جهت کشوری بسیار مهم و حساس بوده و یکی از دلایل توجه برخی از کشورهای جهان به ایران نیز ناشی از همین نکته است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ذخائر نفتی و گازی ایران ادامه داد: این ذخائر اگر به درستی استفاده شود می‌تواند موجبات پیشرفت کشور را فراهم کند و این درحالی است که ما از ذخائر نفتی و گازی به خوبی استفاده نمی‌کنیم.



وی با تاکید براینکه ذخائر نفتی و گازی کشور باید به عنوان یک سرمایه صرف سرمایه گذاری در کشور شود ادامه داد: در حال حاضر قسمت عمده ای از منابع کشور صرف تامین مخارج سیستم اداری کشور می شود.

سیستم اداری کشور باید کوچک شود

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید با کوچک کردن سیستم اداری و اداره آن از طریق مالیات، نفت و گاز صرف سرمایه گذاری در کشور شود و در حال حاضر نیز قوانین و سیاست گذاری‌ها در کشور به سمت کوچک کردن دولت می‌روند.



وی افزود: استفاده از درآمد نفت و گاز برای سرمایه گذاری می‌تواند موجب افزایش تولید در کشور شده و زمینه اشتغال جوانان را فراهم کند و همین امر می‌تواند ما را در برابر تحریم‌ها مقاوم کند.



لاریجانی با اشاره به گزارش اخیر سرشماری کشور که در مجلس ارائه شده است بیان کرد: بر اساس این گزارش قائده هرم جمعیتی کشور را جوانان تشکیل می‌دهند که این می‌تواند یک ظرفیت برای کشور محسوب شود تا با ایجاد اشتغال برای جوانان زمینه رشد پویایی فراهم شود.



وی در عین حال ابراز داشت: اگر با برنامه ریزی دقیق نتوانیم از ظرفیت جوانان کشور استفاده کنیم ممکن است این ظرفیت حتی به تهدید نیز منجر شود.



دورنمای کشور باید به سمت تولید داخل باشد



رئیس قوه مقننه در ادامه با تاکید براینکه دورنمای کشور باید به سمت تولید داخل باشد، ابراز کرد: ایجاد زمینه های صنعتی موجب گسترش فرصت های شغلی می شود و برای این کار چاره ای جز کوچک کردن دولت و واگذاری امور به مردم وجود ندارد.



وی به میزان صد هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور اشاره کرد و ادامه داد: این میزان بودجه رقم بسیاربالا و معادل یک پنجم از تولید ناخالص ملی است و دولت باید با کوچک شدن، مخارج خود را از مالیات تأمین کند و فرصت ابتکار و خلاقیت در اختیار مردم باشد.



دانش آموزان باید با خلاقیت به دنبال کارآفرینی باشند



لاریجانی افزود: دانش آموزان امروز جامعه باید به این دورنما توجه داشته باشند که به جای تلاش برای وارد شدن به دستگاه دولتی و خدمه دولت شدن با خلاقیت به عنوان یک کارآفرین وارد جامعه شوند تا بتوانند ایجاد اشتغال نیز داشته باشند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون برنامه پنجم که 4 سال آن باقی مانده است نیز مقرر شده که بودجه جاری کشور از نفت جدا شود.



وی با اشاره به اینکه فن و یادگیری حرفه در آینده شغلی و موفقیت فرد تاثیرگذار است، عنوان کرد: در گذشته سیستم آموزشی کشور توجه کمتری به هنرستان‌ها داشت اما در حال حاضر این نگاه تغییر کرده و این یک فرصت خوب برای دانش آموزان است.



لاریجانی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کشور از لحاظ سیاسی در جایگاه خوبی قرار دارد بیان کرد: آرمان‌های انقلاب به خوبی در حال پیگیری است و ما امیدواریم در حوزه اقتصادی نیز با یک چارچوب علمی و برنامه ریزی مدون که مورد نظر همه عقلا و مقام معظم رهبری نیز است از ذخائر کشور برای سرمایه گذاری استفاده و بتوان در برابر اهرم فشار و تحریم کشورهای دیگر ایستادگی کنیم که تولیدی داخل نکته ای محوری است که تمام امور باید حول این محور در جریان باشد.