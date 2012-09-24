از پرسپولیس نمی روم مگر اینکه اخراجم کنند/ مسئولیت شکست با من است

به گزارش خبرنگار مهر ژوزه مانوئل در نشست خبری پس از بازی تیمش مقابل سپاهان اصفهان پیرامون شرایط مسابقه اظهار داشت: ما در نیمه نخست بازی، بازی متعادلی از خود به نمایش گذاشتیم و با توجه به اینکه تیم ما با قهرمان فصل گذشته لیگ ایران بازی می کرد در نیمه اول اندکی عصبی بودیم و به همین دلیل برنامه تاکتیکی خود را روی ضد حملات و نفوذ از جناح راست بازی اتخاذ کردیم.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون تعویض های تیم پرسپولیس در این مسابقه ادامه داد: بازیکنان ما در نیمه دوم بازی همچنان عصبی بودند و بازیکنان خط میانی تیم ما به دلیل مصدومیت و دروازه بان تیم ما به دلیل مصدومیت شرایط خوبی برای بازی نداشتند و نمی توانستند به مسابقه ادامه بدهند و به همین دلیل آنها را تعویض کردند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد خرج های میلیارد تیم پرسپولیس در فصل جاری و عدم نتیجه گیری این تیم تهرانی بیان داشت: متاسفانه ما از نظر روانی با مشکل مواجه هستیم چرا که در حال حاضر فشار قهرمانی روز بازیکنان ما وجود دارد و همه از ما انتظار داشتند که از همان ابتدا صدرنشین لیگ برتر شویم.

وی در مورد اینکه آیا با این شکست و نتایج بد پرسپولیس از سرمربی گیری این تیم کناره گیری می کند یا خیر ، گفت: تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است و من در این زمینه تصمیم گیری نمی کنم. باید بگویم من در زمینه انتخاب تیم پرسپولیس ریسک کردم چرا که تیمی را تحویل گرفتم که خودم آن را نبسته ام و بازیکنان مورد نظر من جذب تیم نشدند و تنها به خاطر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به این تیم آمدم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد خط خوردن علی کریمی از تیم پرسپولیس افزود: سوال من از شما این است که کریمی در بازیهای اخیر پرسپولیس چند گل به ثمر رسانده یا چند پاس گل ارسال کرده است؟ او در کدام بازی بهترین بازیکن میدان بوده ؟ که بتواند با 34 سال سن در ترکیب تیم ما قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: به هر حال در بازی امروز حتی با وجود غیبت علی کریمی نیز شکست خوردیم و بود و نبود او در زمین تفاوتی نکرد اما اعلام می کنم که مسئولیت نهایی این شکست با من است.

مانوئل در مورد شایعات حضور یحیی گلمحمدی در تیم پرسپولیس بیان داشت: گلمحمدی با انتخاب من به تیم پرسپولیس آمده و کسی در این زمینه برای من تصمیم گیری نکرده است.

وی در مورد اینکه آینده پرسپولیس را چگونه ارزیابی می کنید اضافه کرد: ما باید برای آینده تلاش کنیم و شرایط تیم را بهبود بخشیم و باید بگویم من از این باشگاه نمی روم مگر اینکه مرا اخراج کنند.