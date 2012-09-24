درخواست اپل برای غرامت سنگینتر از سامسونگ/ دادخواست سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالیکه اپل از نتیجه دادگاه رضایت ندارد و غرامت بیشتری را خواستار شده است، سامسونگ نیز خواستار برگزاری یک دادگاه جدید شده است.

این دو سازنده بزرگ تلفنهای هوشمند در سطح جهان در 10 کشور در جدال حقوقی حق امتیاز درگیر هستند و از سوی دیگر به سختی بایکدیگر برای قرارگرفتن در بازار با سرعت پرمنفعت تلفنهای هوشمند رقابت می کنند.

اواخر ماه آگوست شرکت اپل در یک مجادله حقوقی سامسونگ را شکست داد، چرا که یک قاضی آمریکایی حکم داد که این شرکت کره ای مشخصه های اصلی آی فن را کپی کرده است و باید غرامت 1.05 میلیارد دلاری به اپل بپردازد.

در اقدامی که اپل اخیرا انجام داده خواستار غرامت 400 میلیون دلاری برای نقض طراحی اپل توسط سامسونگ، 135 میلیون دلار برای نقض حق امتیاز خدمات کارردی، 121 میلیون دلار برای غرامت تکمیلی براساس فروش محصولات سامسونگ و 50 میلیون دلار برای سود قبل قضاوت شده است که جمعاً مبلغ 707 میلیون دلار غرامت اضافی را از سامسونگ خواسته است.

اپل می خواهد که این حکم تمام محصولاتی که این قوانین حق امتیاز را نقض کرده و یا محصولات دیگر برخی از ویژگی یا ویژگیهای آنها این قوانین را نقض کرده در بربگیرد.

ممنوعیت فروش با چنین گستردگی می تواند پس از صدور رأی دادگاه بر فروش تلفن هوشمند گلکسی S3 سامسونگ تأثیر چشمگیری بگذارد.

سامسونگ نیز از سوی دیگر دادخواستی را به یک دادگاه آمریکایی ارائه کرده و خواستار برگزاری یک دادگاه جدید شده است.

براساس اعلام سامسونگ، محدودیتهای دادگاه در زمان دادرسی و شواهد برای یک پرونده نقض حق امتیاز به این پیچیدگی بی سابقه بود و موجب شد که سامسونگ نتواند به ادعاهای متعدد اپل به طور کامل پاسخ دهد. از این رو سامسونگ با احترام از دادگاه می خواهد که جلسه جدیدی برگزار کرده و زمان مناسبی در اختیار سامسونگ قرار دهد تا هر دو طرف از رفتار و زمان مساوی در دادگاه برخوردار شوند.

سامسونگ در یک بیانیه جداگانه نسبت به این حقیقت که قوانین حق امتیاز علاوه بر نکات فناوری باید شکل محصول را دربربگیرد نیز ابراز تأسف کرد.

این شرکت کره ای اوایل این هفته اظهار داشت که قصد دارد آی فن 5 اپل را به دادخواست خود اضافه کند.

در سه ماه دوم امسال سامسونگ برترین سازنده تلفنهای هوشمند بود که بیش از 50 میلیون تلفن را به فروش رسانده است که این تعداد تقریبا دو برابر میزان فروش 26 میلیونی آی فن اپل است.