شمقدری پس از معرفی نماینده سینمای ایران، خواستار تحریم اسکار شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام رئیس سازمان سینمایی آمده است: ضمن سپاس از تلاش برگزاری و جلسات کارشناسی هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار سال 2013 و عرض تبریک به فیلمساز موفق سینمای ایران آقای سید رضا میرکریمی که فیلم سینمایی "یه حبه قند" توانست نظر این هیأت کارشناسی سینمایی را برای حضور در اسکار 2013 جلب کند، پیشنهاد می‌کنم تا زمانی که دست اندرکاران آکادمی اسکار نسبت به سازندگان فیلم موهن به ساحت قدسی و ملکوتی پیامبر عظیم‌الشأن و پیامبر آخرالزمان حضرت محمد صلی‌اله علی و آله و سلم، واکشنی درخور شأن نشان نداده‌اند به عنوان همدلی و همراهی با قلوب مجروح و زخم دیده یک و نیم میلیارد مسلمان جهان و بلکه هفت و نیم میلیارد آزادگان جهان از مشارکت سینمای ایران در این رویداد سینمایی امتناع شود.

شمقدری در پایان تأکید کرده است: بدیهی است تحریم اسکار 2013 تا زمانی است که این آکادمی نسبت به این فیلم موهن واکنش مناسبی انجام دهد و خود را از سازندگان آن مبرا سازد.

پیام شمقدری از آن جهت جالب توجه است که پیش از این سخنگوی هیأت انتخاب نماینده سینمای ایران برای حضور در مراسم اسکار 2013 که زیر نظر سازمان سینمایی تشکیل و به نتیجه نهایی رسیده بودند در گزارش خوداعلام کرده بود: "اعضاء کمیته با بررسی ضرورت و یا عدم ضرورت حضور سینمای ایران در هشتاد و پنجمین مراسم اسکار با توجه به ساختار حاکم بر هالیوود و به ویژه در موقعیت فعلی بین‌المللی، ضمن محکوم کردن اهانت به پیامبران در هر شکلی و خصوصا در سینما، تصمیم به مشارکت فعال در این زمینه جهت استفاده از کلیه فضاهای موجود برای نمایش استعدادهای سینمای ایران و تعیین قواعد بازی به مصلحت این سینمای نجیب گرفتند."

اینکه چگونه رئیس سازمان سینمایی در جریان تصمیم کارشناسی و نتایج مذاکراتی که در مجموعه تحت مدیریتش انجام و منجر به تصمیم‌گیری برای "حضور فعال سینمای ایران در مراسم اسکار" شده‌است نبوده و در پیامی جداگانه خواستار تحریم این مراسم شده‌ از اتفاقات نادری است که گویا تنها در سیستم مدیریتی سینمای ایران امکان وقوع دارد.