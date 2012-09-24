حقانیت و ارزشهای فراوان دفاع مقدس را جاودانه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی صبح دوشنبه در نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و بسیجیان شهرستان گناوه اظهار داشت: دوران دفاع مقدس دارای ارزشهای فراوانی است که همین ارزش‌ها سبب ماندگاری آن در ذهن همه شده است و تا همیشه نیز باقی خواهد ماند.

وی اضافه کرد: بسیاری از حوادث و وقایع از ذهن‌ها پاک می‌شوند ولی چیزی که حق باشد و دارای ارزش باشد همواره در طول تاریخ و طی قرون متمادی جاودانه می‌ماند و بر انسان‌ها تاثیرگذار است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر به ارزشهای والای دوران دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: دفاع مقدس نیز به دلیل اینکه یک حق است و دارای ارزش است و با خدا مرتبط است، جاودان است و در طول تاریخ و در آینده نیز زنده می‌ماند و روشنی‌بخش است.

وی از شهادت و نصرت از دین و نظام اسلامی به عنوان دو نکته اساسی و رمز جاودانگی دفاع مقدس یاد کرد و افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی در راستای شهادت‌طلبی و دفاع و نصرت دین و نظام اسلامی، جوانان را تربیت کردند و این سبب شد تا تکلیف‌گرایی و تلاش درراه خدا در بالاترین مرتبه ارزش در بین مردم این سرزمین قرار گیرد.

حجت‌الاسلام دشتی با اشاره به جنگ‌های صلیبی، به استفاده از دو عنصر شراب و زن علیه مسلمانان برای تضعیف غیرت و مقاومت مسلمانان اشاره کرد و افزود: شرب خمر و مواد مخدر یکی از راه‌های بی‌غیرتی در انسان است و همه این ابزارها باعث حضور کشورهای خارجی در بین ما است.

وی بیان داشت: نظام استکباری خیال کرد که غیرت اسلامی از بین رفته است آمد و به پیامبر مسلمانان توهین کرد و این باعث شد کل جهان اسلام یکباره آتش خشم خود را علیه استکبار شعله ور کند که این آتش هم اکنون دامن آمریکا را گرفته است و این غیرتی بود که از درون فطرت مسلمانان به پا خواسته و خاموش نخواهد شد.

امام جمعه موقت بوشهر در پایان از جوانان خواست تا در این جهان متلاطم روحیه دینی خود را بالا ببرند و سبب استقامت در مقابل دشمنان شوند.