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۲۱ فروردین ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

معاون بهره برداري شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) :

كاهش 50 درصدي حجم ترافيك تهران در صورت راه اندازي 8 خط مترو

معاون بهره برداري شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) گفت : در صورت راه اندازي 8 خط متروي تهران با روزانه با بيش از 7 ميليون سفر ، سهم مترو در حمل و نقل عمومي و كاهش ترافيك كلان شهر تهران به حدود 50 درصد افزايش خواهد يافت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس بهرام عبابافي با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر روزانه بيش از700 هزار سفر با مترو انجام مي شود، در حالي كه اين تعداد سفر يك چهارم ظرفيت مترو است و در صورتي كه واگن كافي دراختيار داشته باشيم ، اين تعداد به 4 برابر ميزان فعلي افزايش يافته و از مرز 5/1 ميليون مسافر در روز خواهد گذشت .

وي با اشاره به برنامه هاي 10 سال آينده مترو و با بيان اينكه كريدور و مسير كلي خطوط 7،6 ، 8 و 9 متروي تهران  توسط كارشناسان و مهندسين  مشخص شده است ، اظهار داشت : خط 1 متروي تهران كامل شده وبر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته طي 4 سال آينده نيز شاهد بهره برداري از خطوط 3 و 4 متروي تهران خواهيم بود كه پيش بيني مي شود با راه اندازي هر خط جديد روزانه 800 تا 1 ميليون سفر با هر خط مترو صورت بگيرد .  

معاون بهره برداري شركت مترو در ادامه تصريح كرد :  اگر چه كمبود واگن و قطارهاي مترو موجب شده كه هنوز نتوانيم به فاصله زماني ايده آل هر 2 دقيقه يك قطار دست يابيم ، اما تمام تلاش خود را به منظور كاهش تاخيرها و ارائه سرويس ايمن ، راحت و سريع براي شهرندان تهراني به كار گرفته ايم .

کد مطلب 170369

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