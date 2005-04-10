كاهش 50 درصدي حجم ترافيك تهران در صورت راه اندازي 8 خط مترو

وي با اشاره به برنامه هاي 10 سال آينده مترو و با بيان اينكه كريدور و مسير كلي خطوط 7،6 ، 8 و 9 متروي تهران توسط كارشناسان و مهندسين مشخص شده است ، اظهار داشت : خط 1 متروي تهران كامل شده وبر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته طي 4 سال آينده نيز شاهد بهره برداري از خطوط 3 و 4 متروي تهران خواهيم بود كه پيش بيني مي شود با راه اندازي هر خط جديد روزانه 800 تا 1 ميليون سفر با هر خط مترو صورت بگيرد .
معاون بهره برداري شركت مترو در ادامه تصريح كرد : اگر چه كمبود واگن و قطارهاي مترو موجب شده كه هنوز نتوانيم به فاصله زماني ايده آل هر 2 دقيقه يك قطار دست يابيم ، اما تمام تلاش خود را به منظور كاهش تاخيرها و ارائه سرويس ايمن ، راحت و سريع براي شهرندان تهراني به كار گرفته ايم .
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