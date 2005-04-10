كاهش 50 درصدي حجم ترافيك تهران در صورت راه اندازي 8 خط مترو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس بهرام عبابافي با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر روزانه بيش از700 هزار سفر با مترو انجام مي شود، در حالي كه اين تعداد سفر يك چهارم ظرفيت مترو است و در صورتي كه واگن كافي دراختيار داشته باشيم ، اين تعداد به 4 برابر ميزان فعلي افزايش يافته و از مرز 5/1 ميليون مسافر در روز خواهد گذشت .

وي با اشاره به برنامه هاي 10 سال آينده مترو و با بيان اينكه كريدور و مسير كلي خطوط 7،6 ، 8 و 9 متروي تهران توسط كارشناسان و مهندسين مشخص شده است ، اظهار داشت : خط 1 متروي تهران كامل شده وبر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته طي 4 سال آينده نيز شاهد بهره برداري از خطوط 3 و 4 متروي تهران خواهيم بود كه پيش بيني مي شود با راه اندازي هر خط جديد روزانه 800 تا 1 ميليون سفر با هر خط مترو صورت بگيرد .