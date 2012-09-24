دلایل ناکامی پرسپولیس در هشت هفته لیگ برتر/ کریمی باندی ندارد!

محسن عاشوری در خصوص اتفاقات پیش آمده در باشگاه پرسپولیس از حدود 4 ماه قبل تا به امروز و نتایج ضعیف این تیم در رقابت های لیگ برتر و .... گفتگوی تفصیلی را با خبرنگار مهر انجام داد که در زیر از نظر می گذرانید:

دنیزلی به خاطر مشکلات شخصی قطع همکاری کرد

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه آیا قطع همکاری دنیزلی با باشگاه پرسپولیس به خاطر مشکلات موجود دراین باشگاه و نتایج ضعیف تیم بود یا واقعا به دلیل مشکلات خانوادگی جدا شد به خبرنگار مهر گفت: برخلاف آنچه که در برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه دنیزلی به خاطر نتایج ضعیف پرسپولیس و برخی از مشکلاتی که در باشگاه وجود داشت قطع همکاری کرد این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و او به خاطر مشکلات شخصی رفت و تا آنجایی که خبر دارم مشکلاتش هنوز حل نشده است.

تماس رویانیان با همسر دنیزلی

مربی پیشین تیم پرسپولیس تصریح کرد: البته باشگاه نیز تا آخرین لحظه سعی کرد وی را حفظ کند حتی روز آخر رویانیان با همسر دنیزلی نیز صحبت کرد تا ا گر امکانش باشد وی برای ادامه همکاری به ایران بیاید. پس از این تماس رویانیان مرا احضار کرد و به من گفت که احتمال آمدن دنیزلی به ایران خیلی کم است اما باز هم یک هفته دیگر برای وی صبر می‌کنیم و رویانیان از من خواست که کار با تیم را طبق برنامه‌ای که دنیزلی داده شروع کنیم. در آن زمان تقاضای یک بدنساز و سرپرست را از مدیرعامل باشگاه کردم.

پرسپولیس مشکل بدنی ندارد

وی در خصوص نحوه آماده سازی تیم پیش از آغاز رقابت های لیگ برتر نیز به خبرنگار مهر گفت: ما دوران بدنسازی تیم را نسبت به سایر تیم‌ها یک هفته دیرتر شروع کردیم چون معمولاً دوران بدنسازی یک تیم پیش از آغاز رقابت‌های لیگ 6 هفته به طول می‌انجامد اما ما 5 هفته مانده به شروع لیگ تیم را شروع کردیم و سعی کردیم که این عقب ماندگی یک هفته‌ای را جبران کنیم. بنابراین برخلاف آنچه که در برخی از رسانه‌ها مطرح می‌شود بازیکنان پرسپولیس مشکل بدنی ندارند اگرچه میانگین سنی تیم کمی بالاست. حتی خود مانوئل و مهدوی کیا نیز اعتقاد دارند این تیم از نظر بدنی خوب آماده شده است.

مانوئل منطقی است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر نمی‌کنید در آن مقطع زمانی حضور برونو متسو می‌توانست کارآیی بیشتری نسبت به مانوئل ژوزه برای پرسپولیس داشته باشد گفت: درست است که متسو به واسطه سالها کار در فوتبال آسیا و منطقه خاورمیانه شناخت خوبی از تیم‌های منطقه و باشگاه‌های ایرانی دارد اما من در یک ماهی که با مانوئل کار کردم فهمیدم که او یک مربی بسیار توانا بوده و برعکس ظاهر خشنی که دارد آدم منطقی است.

اشتباه مانوئل تغییر روش پرسپولیس است

عاشوری در همین خصوص تاکید کرد: مشکل و اشتباه مانوئل در حال حاضر این است که می‌خواهد در کوتاه مدت روش بازی پرسپولیس را عوض کند و به سبک پرتغالی و اسپانیایی تبدیل کند. یعنی انجام بازی روی زمین و بازی سازی از خط دفاع با استفاده از پاس‌های کوتاه و تکه تکه. اگر چه این موضوع در درازمدت شدنی است اما در کوتاه مدت مانوئل باید روش و سیستم بازی تیم را براساس ابزار و مهره‌هایی که دارد در نظر بگیرد به همین دلیل نیز وی در مصاحبه‌هایش گفته که من تیم را نبسته‌ام و قول قهرمانی را برای فصل آینده می‌دهم.

خوب بسته شدن تیم فقط بازیکنان طراز اول و گران قیمت نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرسپولیس پیش از آغاز رقابت های لیگ برتر خوب بسته شده، به خبرنگار مهر گفت: من اعتقاد دارم که لازمه خوب بسته شدن یک تیم فقط به خدمت بازیکنان طراز اول و گران قیمت نیست بلکه باید یک تیم باید هارمونی داشته باشد. متاسفانه ما در برخی پست‌ها با کمبود بازیکن مواجه هستیم و در بعضی از جاهای دیگر نیز تردد بازیکن را داریم. مگر می‌شود که یک تیم یک فصل را در پستی تخصصی با یک یا حداکثر دو بازیکن سپری کند؟

مشاوران رویانیان پاسخگو باشند

مربی پیشین تیم پرسپولیس در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه باید کسانی پاسخگوی مشکل فعلی باشند که در هنگام بسته شدن تیم به رویانیان مشاوره دادند البته من هیچ نقشی در این بین نداشتم و مشاوره‌ای در این خصوص از من خواسته نشد. من اعتقاد دارم که باشگاه پرسپولیس بازیکنان خوب و طراز اولی را به خدمت گرفته اما تیم بدون پلان و طراحی بسته شده است.

نگرانی مانوئل از عملکرد تیم پس از برد تیم صنعت نفت

محسن عاشوری در خصوص آغاز دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تصریح کرد: پس از آن که ما در هفته نخست لیگ موفق شدیم تیم صنعت نفت را شکست دهیم مانوئل پس از بازی در مورد تیم اظهار نگرانی کرد و گفت با این تیم و نحوه بازی کار سختی در رقابت‌های لیگ برتر در پیش رو داریم که متاسفانه در حال حاضر نیز شاهد هستیم مشکلات تیم پرسپولیس همچنان ادامه دارد.

مانوئل برخلاف مسئولان باشگاه تمایلی به جدایی من نداشت

عاشوری در خصوص دلایل جدایی خود از باشگاه پرسپولیس نیز گفت: وقتی مصاحبه‌های مسئولان باشگاه را خواندم و برخی مسایل شخصی که در باشگاه اتفاق افتاد را دیدم دیگر تمایلی به ادامه همکاری با باشگاه پرسپولیس نداشتم و این موضوع را با مانوئل ژوزه مطرح کردم که او از این تصمیم من خیلی عصبانی شد و گفت که نباید بروم اما در عمل دیدم که مسئولان باشگاه تمایل دارند که من دیگر با باشگاه پرسپولیس همکاری نکنم. من هیچگاه چه در دوران بازیگری و چه در زمان مربیگری نخواستم که سربار جایی باشم و به همین دلیل از پرسپولیس جدا شدم.

مانوئل به دستیار ایرانی جدید اعتقادی ندارد

وی در مورد اضافه شدن یک دستیار ایرانی جدید به کادر فنی پرسپولیس و حل شدن مشکلات این تیم با حضور دستیار جدید گفت: بعید می‌دانم مانوئل به دستیار ایرانی جدید اعتقادی داشته باشد چون او به دستیارانش در حال حاضر اعتقاد زیادی دارد. من از برخی همکاران که عنوان می‌کنند دوای درد پرسپولیس در شرایط فعلی حضور یک مربی کاربلد ایرانی است، یک سوال دارم، چرا این موضوع را مطرح نمی‌کنند که پرسپولیس به جای یک دستیار کاربلد ایرانی نیاز به یک سرمربی کاربلد ایرانی دارد؟ متاسفانه همکارانی که این موضع را مطرح می‌کند فقط به دنبال مطرح کردن خود هستند.

تاثیرپذیری رویانیان در زمینه مباحث فنی از افراد مختلف

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: متاسفانه چون رویانیان در زمینه مباحث فنی تخصصی ندارد چیزهای زیادی را از افراد متفاوت می‌شنود که بر روی وی تاثیر می‌گذارد در حالی که وقتی یک تیم سرمربی با این رزومه کاری را دارد چه مشاوری بهتر از خود مانوئل می‌تواند باشد؟

سوال از رویانیان

عاشوری تاکید کرد: من در یک مقطع زمانی به دلیل همین موضوع و حمایت از دنیزلی رابطه‌ام با رویانیان بد شده بود. به نظر من دنیزلی از نظر ساختاری فوتبال را خیلی خوب می‌فهمید و من به رویانیان گفتم که چه کسی بهتر از دنیزلی می‌تواند به شما مشاوره بدهد؟ دنیزلی حتی در مسایلی مانند ساختن کمپ پرسپولیس نیز به رویانیان مشاوره می‌داد. سوال من این بود که به جای مشاوره با دنیزلی چرا باید از افرادی مشاوره گرفته شود که خودشان موفقیت چندانی در فوتبال نداشته و مسئولیتی نیز ندارد؟

کریمی باند تشکیل نداده بود

مربی پیشین تیم پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا در این تیم بازیکنی مانند علی کریمی به اتفاق دو سه بازیکن دیگر ایجاد باند کرده‌ و بقیه بازیکنان را به فرمان نبردن از سرمربی تشویق می کنند، تاکید کرد: در ابتدای فصل چند بازیکن مطرح تیم از اینکه بازی نمی‌کردند ناراضی بودند اما من به هیچوجه شاهد تشکیل باند و باندبازی در تیم نبودم من حتی در آن مقطع زمانی با خود کریمی نیز صحبت کرده و پی بردم که مانوئل به دلیل فلسفه جدیدی که وارد پرسپولیس کرده باید بیشتر با بازیکنان تیم در این خصوص صحبت کرده و نحوه کارش را برای آنها توضیح دهد.

مانوئل گفت دلیلی ندارد در مورد نحوه بازی و ارنج تیم به بازیکنان توضیح دهم

وی در همین خصوص تاکید کرد: زمانی که این موضع را به مانوئل گفتم او بسیار عصبانی شد و گفت هیچ دلیلی ندارد که من در مورد نحوه بازی و ارنج تیم به بازیکنان بخواهم توضیح دهم اما پس از آن تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد. امیدوارم از آن مقطع زمانی به بعد نیز این کار مانوئل ژوزه ادامه پیدا کرده باشد. این سرمربی بزرگ باید پی ببرد که فوتبال ایران شرایط خاص خود را دارد.

کسانی که بازیکنان پرسپولیس را زیر سوال می برند فوتبالی نیستند

عاشوری در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر تاکید کرد:‌ متاسفانه کسانی که بازیکنانی در سطح تیمی مانند پرسپولیس را زیر سوال می‌برند، فوتبالی نیستند. کدام فوتبالیست حاضر است که در این سطح از بازی در لیگ، خودش را خراب کرده و آبرویش را به خطر بیاندازد چون یک بازیکن تنها از راه فوتبال است که اعتبار و درآمد کسب می‌کند.

تمرکز روی بازی های این فصل

وی در خصوص صحبت‌های اخیر رویانیان و مانوئل مبنی بر اینکه باید از تیم پرسپولیس در فصل آینده انتظار قهرمانی در لیگ را داشت، گفت: این موضوع طبیعی است که یک باشگاه برنامه میان مدت و بلند مدت برای خود داشته باشد اما در حال حاضر کادر فنی و مسئولان باشگاه باید تمرکز خود را بر روی بازی‌های این فصل قرار دهند چون پرسپولیس با کسب سه برد می‌تواند جزو تیم‌های بالای جدول و مدعی عنوان قهرمانی باشد. در این فصل پرسپولیس بر خلاف برخی از تیم‌های مدعی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حضور ندارد که این موضوع باعث می شود بازیکنان این تیم تحت فشار کمتری قرار داشته باشند.

مشکلات فنی حال حاضر تیم پرسپولیس

مربی پیشین تیم پرسپولیس در مورد مشکلات فنی حال حاضر این تیم گفت: در حال حاضر پرسپولیس نیاز به یک هافبک دفاعی جنگنده دارد که از قدرت حفظ توپ بالایی برخوردار باشد ضمن اینکه این تیم دو مهاجم گوش کلاسیک نیز نیاز دارد که در هنگام تمرکز خط دفاعی حریفان در عمق قابلیت دور زدن آن را داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر بازیکنانی مانند هادی نوروزی و جواد کاظمیان بیشتری دوست دارند که به نوک خط حمله اضافه شوند تا اینکه با دور زدن دفاع حریف از گوشه‌ها تمرکز آنها را به هم ریخته و دفاع تیم حریف را باز کنند.