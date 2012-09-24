اولین ویندوز هوشمند فارسی ویژه کودکان ساخته شد

به گزارش خبرنگارمهر، طراح و سازنده ویندوز هوشمند فارسی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با اشاره به ساخت اولین ویندوز هوشمند فارسی ویژه کودکان، گفت: این پروژه حاصل تلاش گسترده فکری و عملی و نیز مشورت با جمعی از روانشناسان و کارشناسان علوم اجتماعی و دست اندرکاران امور آموزشی در حوزه کودک طراحی و ساخته شد.

اسماعیل رهبری با اشاره به اینکه این ویندوز توسط شرکت فناور گویا سیستم و با ایده تولید نرم افزار گلهای آسمانی ویژه کودکان و نوجوانان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان طراحی و ساخته شده است، اظهار داشت: این برنامه بر روی انواع رایانه های شخصی و لپ تاپ و تبلت ها قابل نصب و اجراست.

وی در پایان اتصال به شبکه جهانی اینترنت و استفاده از سایت های کودکانه مورد تأیید، در فضای مجازی کاملا امن، قابلیت محدود کردن سطح دسترسی کودکان به اطلاعات رایانه، ایجاد خلاقیت و آموزش و مقابله با تهاجم فرهنگی و ثبت صوتی و نوشتاری خاطرات، ساخت آلبوم عکس، نقاشی و رنگ آمیزی و برنامه های کاربردی متنوع دیگر را از مهمترین مزایای این برنامه عنوان کرد.