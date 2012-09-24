مسابقه استانی نقاشی ادبی چشمه های ایثار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا شیخی در مراسم مسابقه استانی نقاشی ادبی چشمه های ایثار با بیان اینکه ایام دفاع مقدس از برگ ‌های زرین تاریخ کشورمان است، بر تجلیل و تکریم از شهدا، جانبازان و ایثارگران که پرچم استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی را به احتزاز در آورده اند تاکید کرد.

وی بیان کرد: امروز اگر کشور ما حرفی برای گفتن دارد و نگاه جهان به ایران معطوف شده و عزت و اقتداری که در جهان پیدا شده به برکت این دفاع مقدس و از ثمره آن دوران پرافتخار است و امروز حداقل وظیفه ما به عنوان خدمتگزاران به این نظام مقدس این است که از زحمات، رشادت ها و ایثارگری های آن جوانان پاک که قطره قطره خون هایشان در راه دفاع از کشور ریخته شد تجلیل و پاسداری کینم.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان اعلام کرد: نسل کودک و نوجوان نیازمند آشنایی بیشتر با فرهنگ دفاع مقدس است و این ایام بهانه خوبی است تا کودکان و نوجوانان با ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس ملت ایران آشنا شوند.

شیخی افزود: کودکان و نوجوانان شرکت کننده در این مسابقه مضمون ایثار، مقاومت و شهادت را در نقاشی های خود به تصویر کشیدند.

وی بیان کرد: برپایی ایستگاه ادبی با موضوع دفاع مقدس و با عنوان چشمه های ایثار نیز از دیگر برنامه های اجرایی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که به مناسبت هفته دفاع مقدس به صورت استانی برگزار شد که در این مسابقه کودکان و نوجوانان به خلق آثار ادبی پرداختند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان عنوان کرد: ده ها کودک و نوجوان کردستان با شرکت در این مسابقه صحنه های زیبایی از ایثار، مقاومت و شهادت رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس را به تصویر کشیدند.

شیخی با اشاره به دیگر برنامه اجرایی مراکز کانون در هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یادآوری رشادت های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به صورت بیان خاطره و قصه گویی از دیگر برنامه های مرکز فرهنگی کودکان استان در هفته دفاع مقدس بود.

وی عنوان کرد: اعضا و مربیان مرکز بیجار نیز در این هفته برنامه های متنوعی را از جمله معرفی سری کتاب های "خاطرات جنگ"، معرفی شخصیت دو تن از شهدای بیجار به نام های علی اکبر عرب زاده و مصطفی رستم پور، تهیه کار دیواری در ارتباط با هشت سال دفاع مقدس و تهیه ماکت از مزار شهدای بیجار برگزار کردند.

شیخی یادآورد: به مناسبت هفته دفاع مقدس در مرکز سریش آباد نیز اعضای نوجوان دختر مرکز نقاشی دیواری که با نمادهای دفاع مقدس مانند گل لاله و سیم خاردار و کبوتر و رنگ سرخ آزین بسته شده بود را اجرا کردند.

همچنین خوشنویسی با موضوع جمله هایی از دفاع مقدس و معرفی کتاب آوای پرستوها به صورت دیواری با هدف آشنایی اعضا با ادبیات مقاومت و جنگ اجرا شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان در ادامه سخنان خود هدف از برگزاری این مسابقات و برنامه ها را توجه و تلاش کودکان و نوجوانان برای خلق آثار هنری با موضوع دفاع مقدس و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و دلاور مردی رزمندگان اسلام دانست و گفت: مراکز فرهنگی هنری کانون در شهرهای سقز، کامیاران، حسن آباد یاسوکند، مریوان و دهگلان نیز همپای سایر مراکز استان کردستان در هفته دفاع مقدس به اجرای برنامه پرداختند.

لازم به ذکر است در پایان این مسابقه در دو بخش کودک و نوجوان هر کدام سه برگزیده معرفی و تقدیر شد.