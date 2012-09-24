به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی در مراسم تودیع و معارفه استاندارد البرز که هم اکنون در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج در حال برگزاری است، با بیان اینکه استان البرز در دو سال اخیر متحول شد، اظهار داشت: تقویت زیر ساخت های استان البرز نیازمند بودجه است.

وی با اشاره به اینکه کلانشهر کرج ایران کوچک است، افزود: همه اقوام در اوج عشق و محبت به یکدیگر در حال زندگی کردن هستند.

استاندار سابق البرز ادامه داد: استان البرز امروز استان شاداب و ارزشمند و قوی و امید به آینده بهتری دارد.



فرهادی گفت: پاداش هایی که انسان ها می گیرند بر اساس خدماتی است که به بشریت می کنند و هر چقدر اخلاص بیشتر ثواب آن بیشتر خواهد بود.

وی افزود: اطلاع رسانی خدمات ایجاد شده توسط دولت سبب ایجاد امید بهتر و آینده بهتر و چسبندگی مردم به نظام بیشتر می شود.



استاندار سابق البرز با بیان اینکه توفیق خدمت همیشه وجود داشته است، اضافه کرد: در دولت نهم و دهم شرایط ویژه ای ایجاد شد که در دو دولت وزیر توانمند همچون موتور متحرک دولت در سنگر وزارت دفاع و سنگر وزارت کشور خدمت می کند.



فرهادی افزود: تشکیل استان البرز فکر احمدی نژاد بود که هر دولتی زیر بار آن نمی رفت.



وی ادامه داد: ریل حرکت و شتاب پیشرفت استان البرز به سمت آینده بهتر که باید سال ها پیش اتفاق می افتد ولی امروزه این استان در تمام زمینه ها از جمله آب، مسکن، ترافیک و سیستم حمل و نقل پیشرفت های خوبی داشته است.



وی گفت: در بحث راه اندازی استان و استقرار همه دستگاه های استان منهای شرکت گاز مابقی دستگاه های خدمت رسان راه اندازی شده است.



استاندار سابق البرز تصریح کرد: راه اندازی دو شهرستان اشتهارد و طالقان انجام شد و پیشنهاد سه شهرستان هم ارائه شده که مجموعاً استان البرز هشت شهرستان خواهد داشت.

دهیاری های استان البرز به 152 دهیاری رسیده است

فرهادی ادامه داد: در سال گذشته 51 دهیاری در استان البرز تصویب و افتتاح شد که با این کار تعداد 101 دهیاری البرز به 152 دهیاری رسید.



وی با بیان اینکه سند آمایش و توسعه استان در حال تدوین است، اضافه کرد: در سال 90 رشد فعالیت دستگاه های مختلف بین 200 تا یک هزار و 300 درصد بوده است.



استاندار سابق البرز گفت: در بحث بهداشت و درمان باید 25 سال پیش دانشگاه علوم پزشکی استان البرز شکل می گرفت.

فرهادی اظهار داشت: امروز دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بالای 60 عضو هیئت علمی دارد که دو دانشکده آن درحال احداث است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 300 تخت به بیمارستان استان البرز اضافه شده است که 56 تخت به بیمارستان مهرشهر که 30 سال تعطیل بود.

وی افزود: اضافه کردن 32 تخت به بیمارستان تامین اجتماعی اشتهارد، بیمارستان های طالقان، کوهسار، چهار باغ و اشتهارد و تعمیر بیمارستان های شهید مدنی و بیمارستان شریعی ماهدشت و کمک به بخش خصوصی و تکمیل بیمارستان قائم و... از جمله کارهای صورت گرفته تاکنون بوده است.



استاندار سابق البرز گفت: در حوزه امنیت 14 کلانتری درسال گذشته راه اندازی شد و پلیس راه آن شکل گرفت و در کنارش سپاه مستقل تشکیل شد.

فرهادی به استقلال زندان های استان البرز اشاره کرد و افزود: تا پایان سال باید بین 17 تا 20 هزار زندانی از استان البرز منتقل می شود.



وی اظهار داشت: در بحث آموزش و پرورش رتبه 31 کشور از نظر فیزیکی را داشتیم که امروزه 126 پروژه در حوزه

آموزش و پرورش در سال جاری به بهره برداری می رسد.

اعتبارات دولتی و خیرین آموزش و پرورش 60 میلیارد تومان بود

استاندار سابق البرز تصریح کرد: در سال 90 در بخش آموزش و پرورش اعتبارات دولتی و خیرین 60 میلیارد تومان بوده است.



وی گفت: در حوزه راه و شهرسازی استان البرز اتوبان همت 5 و نیم کیلومتر آن توسط استان البرز، سه کیلومتر آن توسط شهرداری تهران و دو کیلومتر نیز راه انحرافی دارد که تا پایان مهر ماه بهره برداری می رسد.



فرهادی به توسعه افزایش 6 باند به 10 باند تهران به کرج در دو باند در هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از توسعه باند تهران به کرج انجام شده است ولی به دلیل کمبود قیر بخشی از آن به تاخیر افتاده است.



وی ادامه داد: راه کرج به طالقان 62 کیلومتر بود که با احداث راه جدید به 32 کیلومتر می رسد و این طرح تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد.



استاندار سابق البرز به ده و نیم کیلومتر متروی کرج با 13 ایستگاه اشاره کرد و افزود: گاز رسانی به طالقان با اعتبار 12 میلیارد تومان در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در سرشماری نفوس و مسکن اخیر استان البرز از لحاظ دقت و سرعت رتبه نخست را کسب کرد، گفت: استان البرز تا کنون رتبه دوم انتخابات، رتبه نخست هوشمند سازی مدارس، رتبه نخست در مجموع مبلمان شهری توسط شهرداری را کسب کرده است.



ظرفیت فاضلاب استان البرز طی سال گذشته 9 برابر شده است

فرهادی تصریح کرد: فاضلاب استان البرز در سال 90 افزایش 9 برابری داشته است که 30 میلیون متر مکعب آب به کرج اضافه شد.



بهره برداری 113 هزار واحد مسکن مهر در البرز

وی با بیان اینکه 113 هزار واحد مسکن مهر در استان البرز در حال بهره برداری است، اضافه کرد: در زمان دولت هاشمی رفسنجانی 50 هزار مسکن مهر، در دولت خاتمی 270 هزار مسکن مهر و در دولت احمدی نژاد دو و نیم میلیون مسکن مهر احداث و راه اندازی شده است.



80 درصد مسکن مهر استان البرز آماده تحویل



استاندار سابق البرز با بیان اینکه در حال حاضر 80 درصد مسکن مهر استان البرز آماده بهره برداری است، افزود: مسکن مهر امیدی در دل محرومان جامعه برای مسکن دار شدن ایجاد کرده است.



اشتغال زایی 118 هزار نفر در استان البرز

وی افزود: در سال گذشته 118 هزار شغل در استان البرز ایجاد شده است که 78 هزار سهم استان البرز بوده است.

فرهادی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی 32 دستاورد و تحقیقات داشته ایم، گفت: در بخش دانشگاهی تربیت معلم تبدیل به دانشگاه آبرومند شده است.



وی اظهار داشت: اخذ مجوز دانشگاه جامع و ساوجبلاغ و دانشگاه تهران دو با جذب 450 دانشجو مقطع ارشد در رشته فنی در فصل تابستان که ترم دوم آن مهر ماه آغاز می شود.



استاندار سابق البرز ادامه داد: 32 درصد فیبر نوری استان البرز افزایش پیدا کرده است و فعالیت های صنعتی دو شهرک و همچنین یک شهرک صنعتی 800 نفری بین دو شهرستان طراحی شده است.



وی افزود: خروج صنایع البرز از محدودیت شعاع 120 کیلومتری یکی از کارهای مهم بوده است که تا کنون انجام گرفته است.