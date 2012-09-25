هنرمندان در زمینه دفاع مقدس حق مطلب را ادا کنند

جواد رفعیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه هنرمندان در زمینه دفاع مقدس باید حق مطلب را ادا کنند، افزود: تا کنون در نمایش پنج کار دفاع مقدس را بازی و کار گردانی کردم و یک کار هم در مرحله تولید دارم که امیدوارم اواخر آبان ماه روی صحنه برود.

وی با بیان اینکه در کارهای نمایشی به معضلات پس از جنگ پرداختم اظهار داشت: گفتن مشکلات درمانی، غم تنهایی برخی از جانبازانی که در کنج خانه نشسته اند و از یاد نرفتن بازماندگان جنگ از مهمترین اهداف من برای نمایش است.

این هنرمند همچنین اضافه کرد: زمانی که در زمینه دفاع مقدس کاری را انجام می دهم احساس خوشحالی می کنم چون گامی را هرچند کوچک و ناچیز برای میهن خود برداشته ام.

رفعیان با اشاره به این مطلب که دوران هشت سال دفاع مقدس هرگز به فراموشی سپرده نمی شود اظهار داشت: باید برای انتقال این دوران به نسل آینده برنامه ریزی دقیق تری شود.

وی تصریح کرد: در زمینه دفاع مقدس فعالیت های زیادی انجام شده است اما باز هم باید در این زمینه تلاش کنیم.

پیکشوت نمایش سمنان ضمن اشاره به این مطلب که ما وظیفه داریم به سراغ بازماندگان جنگ برویم و تمام سخنان آنها را به نسل های بعد انتقال دهیم گفت: دفاع مقدس حرف های زیادی را برای جوانان ما دارد.

رفعیان در پایان خاطرنشان کرد: وجود مقدساتی از قبیل جهاد، شهادت، ولایت، میهن و... هنر و سینمای هشت سال حماسه دفاع مقدس را متمایز کرده است و مسئولان و هنرمندان این مرزو بوم باید به آن توجه جدی داشته باشند.