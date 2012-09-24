هشت سال دفاع مقدس جنگی بین ایران و دنیای استکبار بود

حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این هفته یاد آور ایثار ملت ایران مخصوصا نسل جوان کشور می باشد که به فرموده امام خمینی در مقابل هجوم همه جانبه دشمن ایستادند. وی تصریح کرد: در آن دوران همه گونه امکانات، تسلیحات و وسایل در اختیار کشورعراق گرفته بود و از آنها علیه ملت ایران استفاده می شد.

وی گفت: دشمن حتی از سلاح های کشتار جمعی و میکروبی که استفاده از آنها ممنوع می باشد نیز بهره می برد و هدف آنها چیزی جز از پای در آوردن نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران نبود.

حجت الاسلام شریفی نیا خاطر نشان ساخت: به لطف پروردگار در این هشت سال ایستادگی کردیم و نسل جوان ما در این بین نقش ویژه ای ایفا کردند و سرانجام نیز مقاومت ملت ایران نشان داد که ملت هایی که به نیروی معنوی مسلح باشند به پیروزی نهایی خواهند رسید.

وی در پایان افزود: با دفاع جانانه و مظلومانه مردم ایران به دشمن اجازه ندادیم یک وجب از خاک کشور را نیز تصرف کند و توانستیم با اتکاء به خداوند به موفقیت برسیم.