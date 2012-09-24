  1. استانها
  2. قزوین
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

بیرانوند به مهر خبر داد:

بنای تاریخی مسجد شهید ثالث قزوین در حال مرمت است

بنای تاریخی مسجد شهید ثالث قزوین در حال مرمت است

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: مسجد شهید ثالث از جمله مساجد قدیمی شهر قزوین است که مراحل مرمت خود را طی می‌کند و با نظارت میراث فرهنگی آماده بهره برداری خواهد شد.

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مراحل مرمت این بنای تاریخی اظهارداشت: خاکبرداری کف حیاط، پاکسازی راه شیر آب انبار، پاکسازی آب انبار، اجرای طاق و تویزه تخریب شده، تخلیه فاضلاب از آب انبار از جمله مراحل مرمت این بنای تاریخی بود که توسط پیمانکار و با نظارت دفتر فنی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در حال انجام است و تا پایان آبان ماه آماده بهره برداری خواهد شد.
 
وی با اشاره به اعتبار این پروژه مرمتی یادآورشد: اعتبار مسجد شهید ثالت بالغ بر 152 میلیون تومان است که در مدت زمان پیش بینی شده پنج ماهه به پایان خواهد رسید.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بیان کرد: این مسجد در محله دیمج واقع شده این مسجد بزرگ و دارای حیاط و سرداب است و بانی مسجد و آب انبار حاج محمد تقی برغانی معروف به شهید است.
کد مطلب 1703699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها