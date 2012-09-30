شورای فرهنگ عمومی گرمسار دچار روزمرگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن محمدیان صبح یکشنبه در بیست و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمسار که در سالن اجتماعات فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان تشکیل شد گفت: متاسفانه جلسات شورای فرهنگ عمومی از اهداف اصلی خود دور مانده است.

وی باتوجه به اقدام موهن دست نشانده های اسرائیلی و آمریکایی تصریح کرد: این اولین بار و آخرین باری نخواهد بود که دشمنان اسلام دست به چنین کارهای شنیع و غیرمنطقی می زنند.

محمدیان درادامه با اشاره به آیه 8 سوره صف که می فرماید : "آن‏ها مى‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولى خدا جز این نمى‏خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند کافران ناخشنود باشند"، افزود: همیشه کسانی خواسته اند نور خدا که مظهر اتم و اکمل آن حضرت رسول الله (ص) است را خاموش کنند اما این آرزو را به گور برده اند، خواستار موضع گیری شفاف و محکم آحاد مردم در مواجهه با این اتفاق شد.

وی همچنین اشاره کرد: متاسفانه شورای فرهنگ عمومی از رسالت اصلی خود که رصد فرهنگ در بخش عمومی جامعه است غافل گردیده و مباحث آن دچار روزمرگی شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار در خاتمه تاکید کرد: رسالت اصلی شورای فرهنگ عمومی برنامه ریزی در جهت توسعه فرهنگ عمومی با توجه بند دو، بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور و سنجش نظام ارزشی جامعه به‌ منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فرهنگی و ارائه راه‌ حل‌های مناسب است که متاسفانه توسط این شورا انجام نمی شود.