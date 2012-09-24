  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

فراخوانی غیرمنتظره سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن

فراخوانی غیرمنتظره سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن

رژیم صهیونیستی در اقدامی غیر منتظره و در پی بروز تنش در روابط تل آویو - واشنگتن، سفیر خود را از آمریکا فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، بنیامین نتانیاهو در اقدامی غیرمنتظره "مایکل اورن" سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن را فراخواند.

این اقدام در پی بروز تنش در روابط واشنگتن - تل آویو و اختلاف نتانیاهو با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اتخاذ شده است. اورن سریعا به فلسطین اشغالی بازگشته است تا پیش از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با وی دیدار کند.

سفارت رژیم اسرائیل در واشنگتن حضور فعلی مایکل اورن در تل آویو را تایید، اما اعلام کرده است وی در چارچوب سفرهای روتین خود به تل آویو سفر کرده است.

کد مطلب 1703701

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