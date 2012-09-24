رانندگان نمونه تاکسی دامغان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سروان مجید فرزانه پیش از ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی تاکسیداران شهرستان دامغان در تالار اجتماعات منوچهری دامغانی با اشاره به اینکه رانندگان نمونه تاکسی دامغان در هفته نیروی انتظامی تجلیل می شوند، اظهار داشت:با بررسی هایی که صورت می گیرد این رانندگان ن به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به ازای هر هفت نفر یک خودرو شخصی وجود دارد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان اضافه کرد: باید یک سیستم جامع حمل و نقل عمومی در سطح جامعه داشته باشیم و اگر این سیستم طراحی و تدوین شود مردم بهتر از آن استقبال می کنند.

وی با اشاره به جرائم راهنمایی و رانندگی، افزود: جرائم رانندگی در بخش تاکسی در مقابل خودروهای شخصی خیلی پایین است.

وی خاطر نشان ساخت: با توجه به گستردگی شهر دامغان یکی از نیازهای اصلی این شهر که با همکاری واحد تاکسیرانی شهرداری باید صورت پذیرد ایجاد و راه اندازی تاکسی متر است که انجام این کار به نفع تاکسیداران خواهد بود.

فرزانه ضمن تاکید بر ساماندهی وضعیت تاکسیداران با همدلی و تعاون، یادآور شد: این افراد باید با دلگرمی بیشتر به کار خود که یک کار عمومی و خدمات رسانی به مردم است مشغول باشند.

وی تصریح کرد: انتقادات باید سازنده باشد تا با ارائه راهکار بتوانیم در حل مشکلات پیروز فائق بیاییم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان همچنین از ایجاد ایستگاه تاکسی در دوشنبه بازار این شهر خبر داد و افزود: این طرح به زودی با همکاری واحد تاکسیرانی با هدف برخورد جامع با رانندگان خودروهای شخصی مسافرکش ایجاد و راه اندازی می شود.

وی گفت: همچنین واحد گشت پلیس راهنمایی و رانندگی در دوشنبه بازار و دانشگاه این شهر با هدف رفع مشکلات ترافیکی و عبور و مرور خودروها و مسافران ایجاد می شود.

فرماندار دامغان نیز در این کارگاه آموزشی ضمن تقدیر از رانندگان تاکسی در ارائه خدمات به شهروندان اظهار داشت: رانندگان تاکسی از محورهای اصلی اجتماعی هر شهر محسوب می شوند.

مرتضی علی آبادی در پایان ضمن اشاره به مشکلات صنفی تاکسیداران تصریح کرد: باید با تعامل و همکاری در جهت بر طرف شدن مشکلات گام برداریم.

به گزارش مهر، این کارگاه آموزشی با هدف بیان دستورالعمل اجرایی قوانین و مقررات تاکسیداران از سوی واحد تاکسیرانی شهرداری دامغان و با همکاری شورای اسلامی شهر و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان برگزار شد.

در شهرستان دامغان 376 دستگاه تاکسی زیر نظر واحد تاکسیرانی شهرداری دامغان فعالیت می کنند.