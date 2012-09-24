101 هنرجو در کارگاه های آموزشی جشنواره فیلم مقاومت شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، این ۱۰۱ هنرجو برای حضور در کارگاه های آموزشی"مستندسازی بحران"،"فیلمنامه نویسی" و "نقد" از میان شرکت کنندگان و متقاضیان انتخاب شدند.

دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به منظور غنای فضای جشنواره و فرصت سازی برای استفاده علاقمندان و جوانان استان کرمان سلسله کلاس های آموزشی را ویژه استان با محوریت "مستندسازی"، "فیلمنامه نویسی" و "نقد شناسی" طراحی کرده است.

این کارگاه های آموزشی زیر نظر اساتیدی چون محمد داودی مستندسازی بحران، مهدی سجاده چی فیلمنامه نویسی و مسعود فراستی نقد دایر می شود.

در مجموع ۳۱ نفر برای کارگاه های مستندسازی بحران، ۳۴ نفر برای کارگاه های فیلمنامه نویسی و ۳۶ نفر برای کارگاه های نقدنویسی و نقدشناسی انتخاب شده اند.

