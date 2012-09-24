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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

حجت‌الاسلام کلباسی:

پژوهشگران به بررسی زوایای مختلف زندگی امام رضا(ع) ورود کنند

پژوهشگران به بررسی زوایای مختلف زندگی امام رضا(ع) ورود کنند

قم - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم گفت: در بررسی سیره امام رضا(ع) نباید تنها به گفتار و کلمات ایشان بسنده کرد و پژوهشگران با ورود به زوایای زندگی ثامن الحجج(ع) به دستاوردهای خوبی در این زمینه دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی کلباسی شامگاه یکشنبه در سومین همایش انتظار و مهدویت در آموزه‌های رضوی که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، با بیان اینکه در مدت فراخوان این جشنواره در حدود 100 مقاله به دبیرخانه ارسال شد افزود: مقالات ارسالی به دبیرخانه توسط استادان و داوران ممتاز مورد ارزیابی قرار گرفت که 20 مقاله به عنوان مقالات منتخب معرفی و از میان آنها نیز پنج مقاله عنوان آثار برگزیده را به خود اختصاص داردند.

دبیر علمی سومین همایش  انتظار و مهدویت در آموزه‌های رضوی با بیان اینکه عرصه های بکر و نابی از زوایای زندگی ائمه معصومین(ع) و سیره آنها به خصوص درباره زندگی امام رضا(ع) وجود دارد اظهار داشت: سیره عملی زندگی امام رضا(ع) و پذیرش ولایت عهدی و شروط ایشان در این راستا، نحوه برخورد حضرت با دستگاه حکومت مأمون در واقع تبیین کننده شیوه حکومتی امام زمان(عج) است.

حجت الاسلام کلباسی عنوان داشت: در بررسی ابعاد شخصیتی، زندگی و سیره امام رضا(ع) نباید تنها به گفتار و کلمات ایشان بسنده کرد و پژوهشگران با ورود به زوایای زندگی ایشان به دستاوردهای خوبی در این زمینه دست یابند.

وی گفت: امید است بتوانیم معارف اهل‌بیت(ع) را با موضوعات و در  ظرف‌هایی که مختص هر زمان است  به مردم ارائه و تشنگان معارف مکتب اهل‌بیت(ع) را در جهان سیراب کنیم.

کد مطلب 1703709

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