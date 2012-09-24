محمدرضا محمدی زاده سرپرست دانشگاه خلیج فارس بوشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این حکم خطاب به محمدیزاده آورده است: نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب جنابعالی در امور آموزش عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه خلیج فارس منصوب میشوید.
وزیر علوم همچنین خواستار ایجاد مدیریتی هوشمندانه برای تربیت دانش آموختگانی با روحیه قانون پذیری و نگرش ارزشی و معنوی و با گفتمانی عدالت خواهانه شده است.
در ادامه این حکم بر ضرورت توجه به حفظ بیتالمال و اعمال سیاستهای موثر به منظور صرفهجویی در هزینههای غیر ضروری و تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی تاکید شده است.
پیش از این حسن تاجیک به عنوان رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر مشغول به کار بوده است. گفته میشود وی بهزودی به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راهی مالزی خواهد شد.
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