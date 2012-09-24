توسعه و پیشرفت در گرو ثبات مدیریتی/ نمره قبولی به عملکرد فرهادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز که هم اکنون در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج در حال برگزاری است گفت: لازمه توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور ثبات مدیریتی و عدم تغییرات مکرر است.

وی اظهار داشت: آمدن و رفتن در جسم و ذات این جهان نهفته است و در اصل آمدن و رفتن نه ثنایی است و نه مدحی و آنچه مهم است مخصوصا در ریاست ها و مدیریت ها و عناوین، کیفیت رفتن و آمدن است که در قرآن هم به آن توجه شده است.

وی تصریح کرد: در نظام اسلامی ما مسئولیت ها به این گونه است که با تجمل بیایند با جلالت بروند اما در کشورهای سلطه گر مسئولان با زور می آیند و با تنفر هم می روند یعنی به تکلف می آیند و به تنفر می روند.

مخالف جابجایی استاندار البرز بودم

حجت الاسلام کازرونی گفت: در پیدا و نهان جابجایی استاندار البرز روشن بود و هم بنده و هم نمایندگان مجلس و هم خود جناب عربیان این امر را می دانستیم و تلاش می کردیم این اتفاق نیفتد.

وی افزود: ذهنیتمان این بود که زمان زیادی از دولت باقی نمانده و هم بسترایجاد شده برای توسعه می طلبد ثبات مدیریت داشته باشیم و تغییرات نداشته باشیم.

همه مسئولان استان از جمله نماینده های مجلس تلاش کردیم این اقدام انجام نشود اما این حق رئیس جمهور است که جابجایی ایجاد شود و باید به صلاحدید ایشان احترام گذاشته شود

وی با تاکید بر اینکه خود عربیان نیز به این امر راضی نبود گفت: از ایشان پرسیدم در این زمان کم در این استان چه می خواهی بکنی و ایشان هم گفتند که اصلا راضی نیستند این اتفاق بیفتد.

با تغییرات مکرر مدیران از بودن خود احساس پیری می کنم

امام جمعه کرج با اشاره به تغییرات پی در پی در زمانی کوتاه در مجموعه مدیریتی استان البرز گفت: هشت سال سابقه خدمتگزاری در البرز دارم و در این مدت پنج تغییر اساسی در مجموعه مدیریتی را شاهد بودم و از این رو احساس پیری می کنم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از بسترهاو لازمه های پیشرفت و توسعه ثبات مدیریتی است گفت: تغییرات پی در پی آهنگ توسعه و پیشرفت را کاهش می دهد.

امروز روز تجمل استاندار جدید است

امام جمعه کرج با اشاره به دسته گل ها و تاج هایی که بر روی سن گذاشته شده بود خطاب به استاندار جدید گفت: امروز روز تجمل شما است و این گل های زیبا که شاید در هیچ مجلس عروسی دیده نشود موید این امر است.

وی نمره قبولی به کارنامه عملکردی فرهادی داد و به استاندار جدید گفت: امیدوارم شما نیز مانند جناب فرهادی با جلال از این پست خداحافظی کنید.

حجت الاسلام کازرونی خطاب به وزیر کشور با اشاره به تلاش های شبانه روزی فرهادی استاندار سابق البرز گفت: امیدوارم توان و شایستگی های ایشان در پست دیگری به کار گرفته شود.