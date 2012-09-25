چاپ 1400 وصیت نامه شهید استان سمنان

حسن فریدون در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن اشاره به چاپ یک هزار و 400 وصیت نامه شهید استان سمنان، گفت: افرادی که از استان سمنان به شهادت رسیدند و جانباز شدند برای خط مقدم هستند، چون استان سمنان یک استان مرزی و بمباران نیست و همه رزمندگان به صورت داوطلب و غیر داوطلب در جبهه حضور داشتند.

وی با بیان اینکه حدود دو هزار و 800 شهید متعلق به استان سمنان است افزود: البته مجموعا شهدای این استان با توجه به اینکه برخی سرداران و شهدایی که مربوط به استان هستند در استان های دیگر به خاک سپرده شده اند قریب به سه هزار شهید است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مجموع جانبازان ما در استان سمنان حدود هفت هزار و 300 نفر است، اضافه کرد: حدود پنج هزار جانباز صفر تا 24 درصد، حدود یک هزار و 550 جانباز 25 تا 39 در صد، حدود 270 جانباز 40 تا 49 درصد، حدود 230 جانباز 50 تا 69 درصد و حدود 90 جانباز 70 درصد در استان سمنان داریم که در مجموع قریب به دو هزار و 150جانباز بالای 25 درصد هستند.

فریدون از وجود 264 آزاده در استان سمنان خبر داد.

بیش از یک هزار شهید استان سمنان دارای وصیت نامه



وی با اشاره به این مطلب که در استان سمنان یک هزار و 400 شهید دارای وصیت نامه هستند گفت: مابقی شهدا این استان دارای وصیت نامه نبوده و یا به دست ما نرسیده است.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان سمنان همچنین اضافه کرد: وصیت نامه یک هزار و 400 شهید استان سمنان در غالب کتاب وصیت نامه کامل شهدا با همکاری اداره کل انتشارات و اطلاع رسانی بنیاد مرکز تا پایان سال 92، در 10جلد به چاپ خواهد رسید.

چاپ وصیت نامه های شهدا برای اولین بار در استان سمنان

فریدون با بیان اینکه قرار است اصل وصیت نامه یک طرف صفحه چاپ شود و اصلاح شده آن در طرف مقابل تایپ شود اظهار داشت: مواردی که نیاز به توضیح داشته را نیز در این کتاب آورده ایم.

وی افزود: اگر وصیت نامه شهیدی پیدا شود آن را در یک جلد آخر در کتابی به نام تکمله به چاپ خواهیم رساند.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان سمنان با اشاره به این مطلب که اولین استانی هستیم که وصیت نامه شهدا را به چاپ می رسانیم، افزود: البته این کار را به صورت دیجیتال در استان انجام دادیم یعنی تمام وصیت نامه ها را اسکن و همچنین تایپ کردیم و در سه حلقه DVD در سطح کشور توزیع نمودیم .

چاپ پنج عنوان کتاب خاطرات رزمندگان در سال جاری

فریدون همچنین با اشاره به همکاری 40 نویسنده دفاع مقدس با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان، اضافه کرد: این همکاری در زمینه داستان، زندگی نامه مستند، زندگی نامه داستانی، مینیمال، خاطرات و... شهدا برجسته و سرداران استان است که تا کنون در 60 عنوان کتاب به تیراژ سه هزار جلد چاپ و در سراسر کشور توزیع شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون پنج عنوان کتاب خاطرات رزمندگان به نام های "یلدا کویر، جاویدانه های تاریخ، سایه های سرو، صاغیان معرفت و سخت تر از فولاد" به چاپ رسیده است.

ضرورت نیاز سنجی نسل جدید



معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان سمنان با بیان اینکه باید نیازهای نسل جدید در تبلیغات دفاع مقدس سنجیده شود، اظهار داشت: نیازهای جوانان نسل چهارم را در مکان هایی مانند مساجد، تکیه ها، پارک ها و فضای عمومی که حضور پیدا می کنند را ارزیابی و جهت تحقق آن تلاش کنیم.

فریدون گفت: مطالب در خصوص باطن و حقیقت دفاع مقدس زیاد است و این مطالب برای نسل سوم و چهارم بسیار ارزنده می باشد اما در خصوص شیوه های انتقال آن باید بحث شود.

وی بحث های نمایشگاهی، انجام کارهای فرهنگی و در کنار آن اطلاع رسانی فرهنگی در خصوص دفاع مقدس را تاثیر گذار دانست.

شبیخون فرهنگی، اعتقادات جوانان ما را با خطر جدی مواجه کرده است

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثار گران استان سمنان ضمن تاکید بر توان، انرژی و استعدادهای فراوان قشر جوان برای اعتلای ایران اسلامی و‎، نقش تعیین کننده‎ای ایشان در آینده کشور، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که شبیخون فرهنگی، اعتقادات جوانان ما را با خطر جدی مواجه کرده و این جنگ خطرناک تر از جنگ به صورت فیزیکی و نظامی است.

فریدون در پایان با اشاره به اینکه بین جنگ نرم و جنگ سخت، تفاوت فراوانی وجود دارد، تصریح کرد: اگر در هشت سال دفاع مقدس کسی کشته می شد از وی به عنوان الگوی جامعه یاد می کردند اما در جنگ نرم که در زمینه های مختلف مانند مواد مخدر، فساد اخلاقی، اعتیاد و ... جوان از بین رفته و نابود می شود.