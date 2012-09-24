30 گنجه کتاب در اماکن پرتردد خراسان شمالی نصب می شود

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح نصب گنجه های کتاب در اماکن پرتردد شهرهای خراسان شمالی آغاز شده و در نخستین مورد نیز گنجه ای حاوی 200 عنوان کتاب در موسسه مالی و اعتباری مهر بجنورد نصب شد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه تا پایان سال جاری گنجه های کتاب در 30 نقطه پرتردد استان نصب خواهند شد، تصریح کرد: فرودگاه، پایانه های مسافربری و دیگر اماکن پرتردد شهرهای مختلف استان برای نصب این گنجه ها پیش بینی شده است.

به گفته رحیمی نصب این گنجه ها با مساعدت اماکن و دستگاه های مربوطه انجام می شود و نهاد کتابخانه های عمومی استان نیز وظیفه تامین کتب این گنجه ها را عهده دار شده است.

وی افزود: بر اساس توافقات حاصل شده قرار است هشت گنجه کتاب در شعبات موسسه مالی و اعتباری مهر در شهرهای خراسان شمالی، شش گنجه در پایانه های مسافربری موجود در شهرهای استان، دو یا سه گنجه کتاب در فرودگاه بجنورد و مابقی نیز در دیگر اماکن پرتردد شهرهای استان نصب می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی در پایان تصریح کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، استفاده بهینه از اوقات تلف شده، نهادینه کردن مطالعه مفید به عنوان یک ارزش و عادت در جامعه و ... از جمله اهداف اجرای این طرح است.