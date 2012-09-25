تغییر فضای فکری جهان نسبت به ایران با اجلاس نم/ افزایش اعتماد و پرستیژ ایران

مهدی میرزایی، مدیر مرکز مطالعات آینده پژوهی آوا، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیت های مرکز آوا گفت: این مرکز در حوزه تخصصی آینده پژوهی و بررسی پایش نگاه به ایران فعالیت و در حوزه رسانه ای افکار نخبگان و افکار عمومی نگاه به ایران را بررسی می کند. این مرکز همچنین سعی در ارائه نگاه واقعی از ایران به افکار نخبگان چه خارجی هایی که در ایران هستند و همین طور خارجیانی که در مورد ایران فعالیت دارند و تحقیق می کنند، دارد.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه تصویرسازی یکی از مهارت هایی است که تخصص بسیار بالایی دارد و در دنیا به شدت بر روی این موضوع تمرکز دارند، اظهار کرد: چون سرمایه اجتماعی برای کشور ایجاد می کند، اما متأسفانه ما در این حوزه بسیار عقب مانده ایم و ضعیف هستیم، علاوه بر اینکه افکار عمومی دنیا با رسانه هایی که با ما زاویه های زیادی دارند تغذیه می شود، علاوه بر این کم کاری و فرصت سوزی ما با حجم کارهایی که علیه ما انجام می شود همراه شده است.

میرزایی با اشاره به اینکه شباهت نام ایران و عراق در زبان انگلیسی و تلفظ آن شبیه همدیگر، کافی است که مردم جهان فکر کنند ایران همانند عراق است و در آن جنگ و بمباران و ... وجود دارد، تصریح کرد: به دلیل تمرکز بر ایران، به خاطر پرونده هسته ای و سایر مسائل و بین المللی بودن ایران به نظر می رسد که رفتار مسئولان کشور حتی مسئولان میانی و جزء هم بین المللی باشد، چون تمرکز بر آنها وجود دارد و کوچک ترین اشتباهی در رسانه های دنیا مطرح می شود.

وی با بیان اینکه مثال های متعددی در این ارتباط وجود دارد، اما به یکی دو مورد اشاره می کنم، گفت: یکی از مسئولان نیروی انتظامی مصاحبه کرده بود که افغانی ها حق ندارند برای سیزده بدر به پارک صفه بیایند و یا شهردار یکی از شهرهای شمالی کشور مصاحبه کرده بود که افغانی ها حق ندارند وارد این شهر شوند. این سخنان در حالی است که طی سه دهه چندین میلیون افغانی در کشور اسکان داده شده اند تمام این زحمات به خاطر دو مصاحبه مسئولان جزء کشور زیر سؤال رفت و پوشش بین المللی داده شد و حتی افکار عمومی این کشور علیه ما تحریک شد.

میرزایی با یادآوری این مطلب که در کشوری که چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه آن صادر شده، دومین اجلاس بزرگ دنیا برگزار شد، افزود: همین امر کافی است که عظمت برگزاری اجلاس غیرمتعدها دیده شود. شورای امنیت ایران را تهدید به جنگ و مقابله به مثل کرده است، تحریم های شدید علیه آن انجام داده ولی 120 کشور برای اجلاس نم به ایران آمدند. این نشان دهنده این است که جامعه جهانی اصطلاح مناسبی برای کشورهایی که در مقابل ایران قرار گرفته، نیست چون 120 کشور بیشتر از 64 درصد جامعه جهانی را تشکیل می دهند. لازم و بهتر است که اصصلاح مناسب تری برای این واژه به کار گرفته شود و در استفاده از این نام دقت بیشتری صورت گیرد، البته شرکت در اجلاس به معنای موافقت با تصمیم و نظرات ایران نیست، ولی به هر حال این خیلی مهم است.

وی با بیان اینکه قبل از اجلاس سعی بسیار زیادی صورت گرفت که برگزاری آن به شکست بینجامد، گفت: هم تهدیدات سختی توسط برخی از کشورها علیه ایران انجام می دادند که ایران را ناامن جلوه دهند، همان کاری که سال های قبل در بغداد انجام شد و ایران اجلاس را به شکست انجامید و تبدیل به اجلاس دهلی نو شد. از این جهت خیلی سعی شد که ایران را به لحاظ فضای روانی و ... برای برگزاری این اجلاس کار ناامن جلوه دهند.

وی تأکید کرد: اقدام دیگر دشمنان این بود که مدیران و مسئولان سطح بالا در اجلاس شرکت نکنند، در حالی که مشاهده شد اجلاس، اجلاس بسیار مؤفقی بوده است، البته در همه اجلاس ها این گونه نیست که مسئولان همه کشورها شرکت کنند، البته این توقع وجود داشت که مسئولان رده بالای برخی از کشورها شرکت کنند به دلیل رفتار متقابلی که ما داشتیم و در برنامه های آنها در سطوح بالا شرکت می کردیم، اما این گونه نشد.

میرزایی با بیان اینکه با همه کارشکنی ها به هر حال این اجلاس در ایران برگزار شد، اظهار داشت: سناریوی بعدی دشمنان این بود که مسئولانی مانند نخست وزیر هند، محمد مرسی، رئیس اجلاس قبلی، بان کی مون و ... در این اجلاس شرکت نکنند که اینها هم شرکت کردند که این هم نکته مهمی بود، البته ممکن است اشتباهات عمدی یا غیر عمدی رخ دهد، مثل این مورد که صحبت های مرسی اشتباه ترجمه شد و به جای سوریه، بحرین ترجمه شد و یا خروج هیئت سوری که ربطی به صحبت های مرسی نداشت اما العالم این گونه نشان داده بود.

وی با اشاره به اینکه بزرگ ترین دستاویز برای کوبیدن این اجلاس همین مسائل است، بیان کرد: این دستاویزهای کوچک نشان می دهد اجلاس مؤفق بوده است که اینها به این کارها بسنده کردند. ضمن اینکه وقتی کشوری می خواهد رفتار بین المللی داشته باشد باید اینها را تحمل کند و ایران هم اینها را تحمل کرد. همان طور که رئیس جمهور در سازمان ملل که خاک آمریکاست مواضع خودشان را که در مخالفت با مواضع رسمی آمریکاست بیان می کند و آنها هم اعتراضات خودشان را اعلام می کنند اما پذیرفتند چون سازمان ملل در کشورشان قرار دارد باید رفتار بین المللی داشته باشند.

وی افزود: ایران هم به این شکل اعتراض هایی که بان کی مون به اوضاع کشور داشتند را تحمل کردند، اما حضور اینها نشان می دهد که به هر حال این اجلاس موفقیت آمیز بوده و نگاه به ایران را ارتقا داده است، اما افکار عمومی غرب از این قضیه خیلی مطلع نشد، دلیل آن هم بایکوت رسانه ای بود. سیاست رسانه های مطرح دنیا این بود که پوشش چندانی بر این اجلاس داده نشود، اما در افکار نخبگانی که هر طور که شده این اخبار را رصد می کنند، به نظر می رسد که واقعا جایگاه ایران ارتقا پیدا کرده است.

میرزایی با اشاره به اینکه در میان 120 کشوری که در اجلاس شرکت کردند، کشورهایی وجود داشت که سالها از آنها هیئت هایی وارد ایران نشده بود، افزود: نظم و ترتیب و توسعه یافتگی ایران و فضای شهری تهران و ... که این هیئت ها دیدند، مخالف تصورات ساخته شده در دنیاست. اینها باعث شد که مسئولان 120 کشور فضای ایران را ببینند و مسلما در نظراتشان تغییری ایجاد شد. نکته دیگر این است که بعد از برگزاری اجلاس، اعتماد به نفس مسئولان ایران بسیار بالا رفته است.

وی در پایان سخنانش با تأکید بر اینکه به نظر می رسد نباید با استفاده های کوتاه مدت و برخوردهای سیاسی کوچک این دستاوردها را زیر سؤال برد، گفت: ایران کشور تحریم شدنی نیست، ایران سومین کشور دنیا به لحاظ تعداد همسایه است، ایران دارای 15 کشور همسایه است. بنابراین به راحتی نمی توان ایران را تحریم کرد، اما به هر حال نکاتی وجود دارد که باید مد نظر قرار بگیرد.