رشد 31 درصدی قیمت آپارتمان در تهران/ افزایش 26 درصدی نرخ اجاره

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح جمع آوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران- بهار 91 را منتشر کرد.

بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور که با هدف شفاف سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات در راستای ساماندهی امور مسکن طراحی و پیاده سازی گردیده است، بنگاه های معاملات ملکی موظف هستند

مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می کند را در این سامانه

ثبت نمایند. این سامانه از اول آذرماه سال 1387 در کل کشور به بهره برداری رسیده است.

مجموعه حاضر با اقتباس از معاملات ثبت شده در این سامانه برای فصل بهار سال 1391 در مناطق 22 گانه

شهرداری شهر تهران و پس از تعدیل داده های پرت تنظیم شده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 22444 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 2درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 35.5 درصد افزایش داشته است.



در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط قیمت یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 37019 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 10142 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.



تغییرات قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 2000 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر 109983 هزار ریال در منطقه 3 بوده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 25303 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 11.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 31.2 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 45052 هزار ریال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 12766 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.



تغییرات قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 2200 هزار ریال در منطقه 20 و حداکثر 126667 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

توسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 134982 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 5.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 26.5 درصد افزایش داشته است.



در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 191965 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 65610 ریال در منطقه 19 بوده است.



تغییرات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 9286 ریال در منطقه 18 و حداکثر 559538 ریال در منطقه 1 بوده است.