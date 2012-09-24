به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری افزود : در این مرحله ارز به طور مشخص برای گروه سوم کالایی که مواد اولیه تولید است، اختصاص می یابد.



وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گروه های کالایی سوم تا دهم نیز می توانند از این ارز استفاده کنند ، گفت : به زودی اولویت های دیگر نیز اعلام خواهد شد. وی افزود : باید متقاضیان ارز شخصاً به این مرکز مراجعه کنند.



غضنفری اظهارداشت: همه آنهایی که ثبت سفارش معتبر برای اولویت سوم کالاها دارند ، می توانند به بانک های عامل مراجعه کنند. غضنفری گفت: این بانک ها درخواست های مشتریان را جمع آوری و به بانک های عامل طرف بانک مرکزی که بانک ملت و کشاورزی است ، ارجاع می دهند و این بانک ها پرونده ها را به بانک مرکزی اعلام می کنند.

بانک مرکزی نیز در همین مرکز ارز لازم را از طریق بانک های عامل طرف مشتری به آنها تخصیص می دهد و مشتریان نیز با پرداخت معادل ریالی، ثبت سفارش خود را تبدیل به گشایش اعتبار می کنند و واردات انجام می شود.



غضنفری درباره نرخ این ارز گفت: بانک مرکزی میزان خرید و فروش های روز قبل را جمع بندی و عددی را به صورت متوسط محاسبه می کند و نرخ اعلامی بانک مرکزی دو درصد کمتر از این عدد خواهد بود که هر روز حدود ساعت 8 اعلام می شود و تا پایان روز معتبر است.



وی افزود: بخشی از این ارز مربوط به صندوق توسعه ملی، بخشی هم ناشی از فروش محصولات پتروشیمی و بخشی سهم نفت از ارز است و معادل ریالی آنها در اختیار بانک مرکزی قرار نمی گیرد.



وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: در یک ماه گذشته که نرخ ارز مرجع فقط به اولویت های اول و دوم کالایی اختصاص یافت، گروه های دیگر مجبور شدند از بازار آزاد ارز خود را تهیه کنند که به تدریج با اجرای این سیستم، نرخ ارز به آرامی به جایگاه تثبیتی بر می گردد.



وی افزود: در مراحل بعدی بانک مرکزی ساختارهای خود را آماده می کند که همه بانک های عامل بتوانند ارز را از مردم خریداری کنند و در اختیار وارد کننده ها قرار گیرد و تعداد متقاضیان و همچنین فروشندگان ارز گسترده تر و متعدد خواهد شد.