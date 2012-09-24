به گزارش خبرنگار مهر، در صورت عدم تحقق این مهم تبعات و آثار منفی ناشی از تلفات جانی و خسارتهای مالی گریبانگیر مسائل اجتماعی و اقتصادی کشورها خواهد شد.

انسان با عناوین عابر، راننده، سرنشین، مسافر و مامور از راه ها استفاده می کند، با توجه به اینکه در کشورهای جهان سوم معمولا رفتار رانندگان عامل اصلی اکثر تصادفات است وجود عیب و نقص در وسایل نقلیه و عوامل محیطی نیز از پارامترهای تسهیل و تشدید کننده تصادفات به شمار می روند.

برابر آمارهای موجود در استان گیلان فوت عابران پیاده بالاترین رقم متوفیات استفاده کنندگان از راه را تشکیل می دهند و دانش آموزان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر از میان عابران پیاده هستند.

دانش آموزان به عنوان آسیب پذیرترین قشر از میان عابران پیاده هستند

یک کارشناس مسائل ترافیک و ایمنی در این باره گفت: تصادف با دانش آموزان بیشتر در مناطقی رخ می دهد که سرعت نسبی وسایل نقلیه موتوری بیشتر و مشکل دیدن و دیده شدن برای رانندگان و دانش آموزان وجود دارد.

علی محمد رحمانی افزود: با توجه به گفته پزشکان از یک سو بینایی دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی تکامل نیافته و میدان دید آنان محدود است و از سوی دیگر کوتاهی نسبی قد آنها موجب می شود وقتی در بین اتومبیل ها قرار می گیرند، دیده نشده و باعث وقوع تصادف شوند که در هنگام تصادف از روبه رو به اعضای حساس بدن صدمه وارد و موجب مرگ آنان می شود.

وی ادامه داد: تصادفات و تلفات ناشی از ایمن نبودن مدارس حاشیه جاده ها همواره جان بسیاری ازدانش آموزان را به خطر می اندازد به همین دلیل ایمنی تردد دانش آموزان و نرخ بالای تصادف وسائل نقلیه با دانش آموزان که متاسفانه در اغلب موارد منجر به فوت یا جراحات دائمی می شود، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

به این ترتیب انسان، وسیله نقلیه، جاده و محیط همواره از عوامل اصلی در بروز تصادف به شمار آمده اند و راهکارهای اساسی ایمن سازی عبور و مرور جاده ای همواره در حیطه آموزش، اجرای قوانین و مقوله مهندسی است.

طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها فقط در حیطه مهندسی سعی در کاهش سرعت و آرام سازی ترافیک برای کاهش تصادفات و تلفات دارد.

در این ارتباط مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان از اجرای طرح ایمن سازی مدارس در 40 مدرسه حاشیه راه طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سطح دانش ترافیکی دانش آموزان مدارس حاشیه راه های استان که به لحاظ احتمال بروز حوادث ترافیکی در معرض خطر بیشتری هستند همه ساله از سوی این اداره کل اجرا می شود.

سبحان الله علیپور همچنین ضمن اشاره به این نکته که طرح مزبور در دو بخش فیزیکی و آموزشی در مدارس حاشیه راه های استان انجام می گیرد، افزود: در مرحله نخست ( بخش فیزیکی ) مدارسی که در حاشیه راه‌ ها قرار دارند و دانش آموزان ناگزیر به عبور از عرض جاده یا کنار جاده ‌های پر تردد هستند شناسایی و فضای اطراف مدارس با انواع تابلو‌ها و تجهیزات هشداردهنده تجهیز می شود.

وی اظهارداشت: اجرای مراسم، توزیع اقلام آموزشی محتوی پیام های آموزشی - ترافیکی از قبیل کتاب (پیک ترافیک)، جزوه، جلیقه شبرنگ، کیف مدرسه، بازی های ترافیکی، وسائل تحریری (مزین به شعائر ترافیکی)، حضور کار‌شناسان و مربیان و آموزش نحوه صحیح تردد از راه ‌ها از دیگر برنامه‌ هایی است که در بخش آموزشی طرح به آن پرداخته خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل گیلان گفت: در پایان دوره‌ های آموزشی نیز برای سنجش میزان فراگیری نکات آموزش داده شده به دانش آموزان از آنها آزمون گرفته می ‌شود.

3 هزار دانش آموز زیر پوشش دوره های آموزش ترافیکی و ایمنی جاده ها قرار می گیرند

وی افزود: در سیزدهمین مرحله طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها بیش از سه هزار دانش آموز زیر پوشش دوره های آموزش ترافیکی و ایمنی جاده ها قرار می گیرند و افزون بر پنج هزارعدد اقلام مختلف کمک آموزشی همچون کتاب (پیک ترافیک)، جزوه، جلیقه شبرنگ، گردن آویز، چراغ چشمک زن و وسائل تحریری (مزین به شعائر ترافیکی) در بین دانش آموزان این مدارس توزیع خواهد شد.

علیپور ادامه داد: طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها برای نخستین بار در کشور در سال 78 در استان گیلان به اجرا در آمد که طی آن تعداد پنج مدرسه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی تحت پوشش قرار گرفت.

وی یادآورشد: با توجه به موفقیت چشمگیر طرح و ارزیابی های انجام گرفته طرح در سالهای بعد تاکنون به مرحله اجرا در آمده است.

بدون شک دانش آموزان به دلیل ویژگی کودکانه خود قادر به تشخیص خطرهای عبور و مرور جاده ای نیستند بنابراین آموزش مسائل ایمنی و رفتار صحیح ترافیکی به آنها با استفاده از ابزارهای مختلف وهمچنین ایمن سازی مسیر تردد به مدارس حائز اهمیت است.

لزوم افزایش ایمنی مکان های آموزشی استان

به اعتقاد کارشناسان ارتقای ایمنی عبور و مرور دانش آموزان و جلوگیری از بروز تلفات جانی در زمان تعطیلی مدارس و همچنین فرهنگ سازی، استفاده از تجهیزات دیداری و شنیداری، ابزار کمک آموزشی، اعزام مربیان و کارشناسان به مدارس در طرح ایمن‌ سازی مدارس حاشیه راه های استان مثمر ثمر خواهد بود.

به هرحال وضع مدارس حاشیه راه های کشور به ویژه استان گیلان باید به گونه ای باشد که تنها دغدغه خانواده ها و مسئولان، تحصیل و پیشرفت علمی آنها باشد، در این راستا افزایش ایمنی مکانهای آموزشی استان و استانداردسازی آن موجب می‌ شود دغدغه‌ های پرورشی و تربیتی به حداقل برسد که برنامه ریزی و حضـور جدی دستگاه های اجرایی مربوط در این عرصه می تواند افق های روشنی را در توسعه آموزش و پرورش استان بگشاید.