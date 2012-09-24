سرمایه گذاری برای ژیمناستیک آذربایجان شرقی نشده است

حمید بخشایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه ای که صرف ورزش ژیمناستیک می شود ناکافی بوده و هیچ گونه سرمایه گذاری برای پیشرفت این ورزش المپیکی نشده است ولی با این حال استان آذربایجان شرقی جز هیئت های برتر کشور بوده و در این ورزش توسعه چشمگیری داشته است.



وی از فعال شدن هیئت ژیمناستیک در بیشتر شهرستان های آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: هم اکنون در اکثر شهرستان ها همچون میانه ، مرند ، مراغه و شبستر ، ورزش ژیمناستیک جایگاه را مطلوب تر را به خود گرفته و با شرکت دادن ورزشکاران در مسابقات مختلف در مسیر پیشرفت حرکت می کنند.



بخشایی از برگزاری جشنواره های مختلف ژیمناستیک برای ایجاد انگیزه ورزشکاران نونهال خبر داد و گفت: جشنواره های گوناگونی در مقاطع مختلف برگزار شده که در سال جاری شهرستان میانه میزبان پسران و شهرستان شبستر میزبان دختران است که به همه شرکت کنندگان در این جشنواره جایزه تعلق گرفته می شود.



وی با اشاره به آموزش رشته ژیمناستیک در مدارس ابتدایی اظهار کرد: سطح امکانات آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و در همین راستا چند سالن را به این رشته ورزشی اختصاص دادند که این حرکت در پیشرفت و قهرمان پروری ژیمناستیک بسیار مؤثر است.



رئیس هیئت ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی از برگزاری پنج کلاس آموزش مربیگیری درجه سه برای معلمان ابتدایی توسط این هیئت خبر داد و گفت: علاوه بر برگزاری این کلاس ها ، کلاس های توجیهی نیز در سطح استان برای معلمانان مقطع ابتدایی برگزار می شود.



هیئت ژیمناستیک استان آذربایجان شرقی از آغاز سال جاری تاکنون بیش از پنج مورد قهرمانی در سطح کشور به دست آورده و ورزشکاران فراوانی را به تیم ملی معرفی کرده که از جمله این ورزشکاران می توان به دعوت فتاح زارع و محمدنقی زاده ژیمناست های هنری به اردوی تیم ملی اشاره کرد.