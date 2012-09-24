آواربرداری 10 روستای زلزله زده توسط شهرداری قم به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش نجف زاده اظهار داشت: روستاهای واگذار شده در مناطق زلزله زده به شهرداری قم، روستاهایی بودند که مقام معظم رهبری به این روستاها سفر کرده و از نزدیک در جریان تخریب‌ها و وضعیت این روستاها قرار گرفته بودند.



وی افزود: این کاروان متشکل از6 دستگاه کامیون کمپرسی، یک دستگاه لودر، یک دستگاه بابکت، یک دستگاه خودروی سواری کاپرا، سه دستگاه سرویس بهداشتی چهار چشمه، 2 دستگاه تریلر و کمرشکن، یک دستگاه بازوغلطان، مقداری اقلام مصرفی، 2500 عدد ظروف 20 لیتری و یک دستگاه کانکس جهت استقرار گروه اعزامی بود که به همراه یکی از معاونین خدمات شهری مناطق قم و 30 نفر از رانندگان و کارکنان شهرداری به این مناطق عزیمت کرده بودند.



معاون شهردار قم ضمن اشاره به واگذاری عملیات آواربرداری 10 روستای تخریب شده به شهرداری قم از سوی سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور اظهار داشت: این گروه به مدت یکماه در مناطق زلزله زده مستقر بوده و نسبت به آواربرداری از روستاهای مورد نظر اقدام نمودند.



وی با اشاره به ماموریت محوله به شهرداری قم مبنی بر آواربرداری روستاهای تخریب شده اذعان داشت: در ابتدای کار چهار روستای عباس آباد، سرند، تازه کند از 10 روستا با 350 خانوار و 60 درصد تخریب به منظور آغاز عملیات آواربرداری تحویل نمایندگان شهرداری قم شد که با هماهنگی دهیارهای روستاهای مذکور عملیات آواربرداری از روز بعد از اعزام آغاز شد.



نجف زاده در ادامه گفت: هم اینک عملیات آوار برداری در 10روستای بخش ورزقان از توابع شهرستان هریس توسط شهرداری قم انجام شده که پیشرفت فیزیکی کار به 100درصد می رسد و در حال حاضر این روستاها آماده اجرای عملیات ساخت و ساز می باشند.



وی افزود: در این مدت یک ماهه اکیپ عملیاتی شهرداری قم در روستاهای سرند، هرزنق، دغدغان، دیبکلو، مشیرآباد، تازه کند، گویچ و افشرده مستقر بوده و نسبت به عملیات آواربرداری اقدام نموده است که پس از اتمام کار روز گذشته این کاروان به قم بازگشت.



معاون شهردار قم ضمن اشاره به توزیع مقداری اقلام مصرفی در بین زلزله زدگان ابراز داشت: مقداری اقلام مصرفی از قبیل مواد شوینده و البسه گرم که توسط خیرین قمی جمع آوری شده بود توسط این کاروان در بین مردم روستاهای مورد اشاره توزیع گردید.



وی اذعان داشت: با توجه به تاکید شهردار قم مبنی بر تسریع در اتمام عملیات آواربرداری و امداد رسانی شهرداری قم به آسیب دیدگان، با توجه به وضعیت روحی و روانی افراد زلزله زده، عملیات امدادرسانی بدون هیچگونه وقفه و با جدیت و پشتیبانی لازم انجام شد.



وی یادآور شد: شهرداری قم علاوه بر آوار برداری در 10روستای زلزله زده نسبت به توزیع گالن 20 لیتری آب، نبات تبرکی، توزیع بسته های فرهنگی و مقداری اقلام و محصولات فرهنگی از جمله کتاب با موضوعات اجتماعی و کودکان و وسایل ورزشی از قبیل تور و توپ ویژه کودکان اقدام نموده است.



معاون خدمات شهری شهرداری قم افزود: در این مدت562 نفر نیرو با 5282نفر ساعت و 10دستگاه ماشین با2122 ساعت کارکرد نسبت به آواربرداری10143سرویس خاک و نخاله در منطقه اقدام نموده اند.



نجف زاده افزود: با توجه به نزدیکی به فصول سرد سال و سرمای شدید منطقه کاروان اعزامی شهرداری قم با قدامات شبانه روزی و سه شیفت نمودن فعالیت‌ها، در اسرع وقت نسبت به اتمام عملیات آوار برداری اقدام کرد.



نجف زاده افزود: در این مدت یک‌ماهه گروههای اعزامی در پایان هر هفته به شهر قم باز می گشتند و نیروهای جدید و تازه نفس جایگزین آنها می شد تا عملیات آواربرداری به نحو مطلوب و شایسته انجام پذیرد.



شایان ذکر است: ارزش ریالی کمکهای ارسالی و قدامات عمرانی و لجستیکی شهرداری قم به مناطق زلزله زده حدود سه میلیارد ریال است.