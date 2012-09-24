قطع سرویسهای گوگل به دنبال تقاضای مردم و با اختیارات قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ساخت فیلم موهن " معصومیت مسلمانان" که ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) را مورد اهانت قرار داده و بخشهایی از آن در فضای مجازی منتشر شده است، مسلمانان در بسیاری از نقاط جهان خواستار تحریم سایتهای اینترنتی همچون گوگل و یوتیوب شده اند و در کشور ما نیز از روز گذشته دسترسی به سرویس پست الکترونیک گوگل – جی میل – با مشکل مواجه شده است.

یک مقام مسئول در سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با مهر قطع دسترسی کاربران ایرانی به جی میل را اقدام مراجع تصمیم گیر در حوزه فیلترینگ و در راستای محکوم کردن اهانتهای صورت گرفته به مقدسات اسلام عنوان کرد.

در همین حال کامیار ثقفی - عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکوم کردن اهانت به مقدسات و اقدامات خودجوش مردمی برای تحریم استفاده از سرویسهای اینترنتی خارجی گوگل و یوتیوب تصریح کرد: قطع برخی سرویسهای گوگل در ایران بدون شک در پاسخ به تقاضای مردم بوده و براساس اختیارات قانونی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشور در این زمینه ورود نکرده است اما بزودی مواضع خود را در این زمینه اعلام می‌کند، اظهار داشت: در محکوم کردن اقدامات نادرست صورت گرفته باید از سمت تمامی مسلمانان جهان برخورد جدی صورت گیرد.

ثقفی با اشاره به فراخوانهای متعدد فعالان فضای مجازی در تحریم استفاده از سرویس های گوگل و یوتیوب، گفت: کاربران باید استفاده از این سرویسها را برای خود منع کرده و حتی نباید به این سایتها مراجعه کنند که ببینند قطع است و یا نیست.

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی کشور در خصوص عدم اطلاع رسانی در زمینه قطع این سرویسها از سوی متولیان امر تاکید کرد: شورایعالی فضای مجازی متولی این بخش نیست و براساس شرح وظایفی که از سوی مقام معظم رهبری برای این شورا درنظر گرفته شده است شورایعالی فضای مجازی وظیفه هماهنگی بین حوزه های مختلف را برعهده دارد و بحث تصمیم گیری در این زمینه متفاوت از وظایف این شورا است.

وی به مهر گفت: در این زمینه دستگاههای مرتبط براساس اختیارات و با استنادات قانونی عمل می‌کنند و به طور قطع تحریم دسترسی به سرویس جی میل همسو با تقاضا و مطالبه فعالان فضای مجازی صورت گرفته است.