  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

در صورت درج در قانون اساسی؛

عادی سازی روابط با اسرائیل در تونس جرم تلقی می شود

عادی سازی روابط با اسرائیل در تونس جرم تلقی می شود

عضو مجلس موسسان تونس از تلاش برای ممنوعیت عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی و جرم تلقی شدن آن در قانون اساسی تونس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تونس (وات)، عبدالوهاب معطر عضو مجلس موسسان تونس اظهار داشت که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جرم محسوب می شود و این مسئله در قانون اساسی تونس درج شده است.

وی با اعلام این خبر افزود: رژیم صهیونیستی هم پیمان استبداد است و تونس با درج ممنوعیت عادی سازی روابط با این رژیم در قانون اساسی جدید خود، از توطئه های اسرائیل در امان می ماند.

از سوی دیگر "احمد السافی" یکی دیگر از اعضای مجلس موسسان تونس تصریح کرد: صهیونیسم تنها یک ایدئولوژی نیست بلکه نوعی نژادپرستی و استعمار است که چندین دهه حقوق ملتهای عربی را غصب کرده است.

اعضای مجلس موسسان تونس با جمع آوری امضا از ریاست این مجلس خواستند که سریعا قانون ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را در قانون اساسی این کشور بگنجاند، قانونی که عادی سازی رابطه با رژیم اسرائیل جرم محسوب شود و پیگرد قانونی داشته باشد.

کد مطلب 1703729

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