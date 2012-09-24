به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن بهمنی کشکولی با بیان اینکه بیماری چشمی تیروئید با کم‌کاری یا پرکاری تیروئید متفاوت است گفت: این عارضه ممکن است به صورت مستقل و یا همراه با بیماری تیروئید - بویژه پرکاری- بروز یابد.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم ادامه داد: از جمله تظاهرات بالینی ابتلا به عوارض چشمی ناشی از تیروئید بیرون زدگی چشم و زل زدگی پلکهاست. اما می‌تواند در مراحل اولیه با خشکی چشم، مشکل در پلک زدن و قرمز شدن گاه به گاه چشم خود را نشان دهد.

وی ضمن تاکید بر اینکه هرچند این بیماری بیشتر با پرکاری تیروئید همرا ه است، در برخی موارد با کم کاری تیروئید و گاهی نیز بدون آنکه بیماری تیروئید همراه وجود داشته باشد، خود را نشان می دهد و مانند یک بیماری خود ایمنی رفتار می‌کند گفت: این بیماری می‌تواند منجر به مشکلات بسیار جدی از قبیل از بین رفتن بینایی، ایجاد دوبینی، خشکی، عفونت و سوراخ شدن قرنیه شود.

بهمنی کشکولی افزود: از عوارض کمتر شایع اما جدی این بیماری نیز می‌توان به پف دورچشم، بیرون زدگی و خیرگی پلکها و ظاهر غیرطبیعی که در بخش فوقانی صورت به وجودمی‌آید، اشاره کرد.

دبیرعلمی کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران درباره راهکارهای تشخیصی این عارضه توضیح داد: اگر علائم بارز چون بیرون زدگی چشم تظاهر باید، تشخیص ساده است. اما در موارد خفیف، سی تی اسکن وام آر آی به تشخیص کمک می کنند.وی به مردم توصیه کرد در صورتی که هرگونه علامت چشمی از قبیل قرمزی گاه گاهی، پف، ورم چشم، اشکال در بینایی و درد حتما به چشم پزشک مراجعه کنند.

بهمن کشکولی در پاسخ به این پرسش که آیا تمام مبتلایان به کم کاری یا پرکاری تیروئید دچار عوارض چشمی می‌شوند اظهار کرد: این احتمال وجود دارد. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی 850 بیمار تیروئیدی انجام دادیم، مشخص شد از نظر تکنیکی در بیش از یک سوم موارد بیمار با علائم واضح به پزشک مراجعه کرده است. با بررسی عکسها و معاینه دقیق انجام شده نیز روشن شد که بیش از 90 درصد مبتلایان به پرکاری تیروئید دچار عوارض چشمی تیروئید می‌شوند، ولی در مورد کم کاری تیروئید این درصدها بسیار پایین‌تر است، اگر چه می تواند با همان شدت علائم همراه باشد.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم ادامه داد: همچنین طی مطلالعه دیگری مشخص شد در 10 درصد بیماران، یک چشم درگیر می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: اگر افراد مبتلا به کم کاری یا پرکاری تیروئید علائم چشمی مشاهده کردند حتما به پزشک مراجعه کنند تا با به کار بستن اقدامات درمانی مناسب، از شدت یافتن عوارض چشمی جلوگیری شود.

بهمنی کشکولی با بیان اینکه با بیان اینکه استعمال دخانیات از جمله عوامل جدی خطرساز است که می‌تواند شدت عوارض چشمی بیماری تیروئید را در یک مدت زمان بسیار کوتاه به اوج خود برساند گفت: بیمار مبتلا به تیروئید که سیگار می‌کشد مطمئن باشد بیماری تیروئید چشمی بسیار شدیدی نیز در انتظارش خواهد بود.

وی در پایان افزود: دوری از استرس، پر هیز از استراحت و خوابیدن در محیط خشک یا گرم و آفتابی، خواب کافی و تغذیه مناسب همراه با سبزیجات از جمله توصیه‌هایی است که رعایت آن لازم است.

بیست و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از 8 تا 11 آبان ماه امسال در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.