بزرگترین مسجد ارسباران توسط دانشگاه آزاد اسلامی اهر به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رضایی امروز در گفت و گو با خبرنگاران گفت: مسجد و مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر یکی از زیباترین مساجد استان می باشد که با تلفیقی از معماری خاص اسلامی و مدرن به مرحله اجرا درآمده است.

وی گفت: این مسجد با زیربنای بالغ بر چهار هزار متر مربع بزرگترین مسجد منطقه است که در کنار آن مجتمع فرهنگی و سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 700 نفر در نوع خود بزرگ ترین سالن آمفی تئاتر شهرستان اهر است.

رضایی گفت: این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال یکی از پروژه های مهم و بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است که تا دو ماه دیگر به مرحله بهره برداری می رسد.

وی گفت: با آغاز فعالیت این مجتمع فرهنگی و مسجد بزرگ دانشگاه که به نام مسجد بلال متبرک شده ضمن استقرار نهادهای فرهنگی دانشگاه دراین مکان شاهد فعالیت دو چندان در امور فرهنگی، معنوی و دینی در بین دانشجویان و استادان و کارکنان خواهیم بود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با بیش از 10 هزار و 500 دانشجو، 220 نفر هیئت علمی تمام وقت، 500 نفر مدعو و 136 رشته در مقاطع دکتری، ارشد، کارشناسی و کاردانی بعد از مرکز استان بزرگترین واحد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی است.

