علی خوش‌رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های بسکتبال با ویلچر جام کرامت به مناسبت میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) و میلاد امام رضا (ع) به صورت یک تورنمنت همه ساله در چنین ایامی در مشهد مقدس برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: امسال نیز مسابقات بسکتبال با ویچلر گرامیداشت دهه کرامت با شرکت پنج تیم برگزار می شود که طی آن علاوه بر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، تیم‌های هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان گیلان، جانبازان خوزستان، آستان قدس رضوی مشهد و جانبازان مشهد نیز حضور دارند که با یکدیگر به رقابت می پردازند.



آغاز لیگ برتر بسکتبال با ویلچر در هفته پایانی مهرماه



مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی ایثار قم با بیان اینکه رقابت ها از یکشنبه شب آغاز شده است، افزود: رقابت‌های امسال با توجه به اینکه در آستانه آغاز لیگ برتر بسکتبال با ویلچر کشور قرار داریم، از سطح کیفی بسیار بالایی برخوردار است.



وی اضافه کرد: رقابت‌های پنج جانبه امسال گرامیداشت دهه کرامت و هفته دفاع مقدس، در مشهد برگزار می شود و ایثار قم در بازی های خود به ترتیب با تیم های جانبازان خوزستان، جانبازان مشهد، جانبازان گیلان و آستان قدس رضوی مشهد دیدار می کند.



خوش‌رفتار اظهار داشت: در روز نخست این دوره از رقابت‌ها، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم و جانبازان خوزستان برابر یکدیگر به میدان رفتند که در پایان این مسابقه، بسکتبالیست‌های جانباز و معلول تیم ایثار قم با نتیجه 61 بر 73 مغلوب شدند.



یک پیروزی و یک باخت برای ایثار قم در روز نخست



وی افزود: در ادامه این رقابت‌ها، تیم‌های بسکتبال با ویلچر هیئت جانبازان و معلولان ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم و جانبازان مشهد برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند که این دیدار با برتری 73 بر 61 به سود تیم ایثار قم به پایان رسید.



مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم یاد آور شد: در این رقابت‌ها که خوشبختانه با حضور تیم های قوی برگزار می شود، نتیجه برای تیم ما مهم نیست بلکه افزایش آمادگی تیم به منظور حضور موفق در فصل جدید سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور اهمیت دارد.



وی با اشاره به فعالیت باشگاه‌ فرهنگی ورزشی ایثار قم، بیان داشت: فعالیت‌ این باشگاه در زمینه ورزش جانبازان و معولین به شکلی جدی رسمیت یافته است و امیدواریم بتوانیم در کنار هیئت پرتلاش ورزش‌های جانبازان و معلولین، گامی مثبت در راستای جذب این قشر ارزنده به ورزش برداریم.

