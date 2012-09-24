برپایی 2970 پایگاه برگزاری جشن عاطفه ها در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد اکبری صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری جشن عاطفه ها، اظهار کرد: جشن عاطفه ها همه ساله همزمان با شروع سال تحصیلی با محوریت کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت آموزش و پرورش در سراسر کشور برگزار می شود.

وی با اشاره به رشد 75 درصدی مشارکت مردم در جشن عاطفه های سال گذشته، گفت: در سال 90 استان خوزستان با جمع آوری بیش از هشت میلیارد ریال رتبه سوم کشوری را در بخش مشارکتهای مردمی بعد از استانهای فارس و سیستان و بلوچستان کسب کرد.

اکبری با بیان اینکه پیش بینی می شود، کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها امسال به بیش از 10 میلیارد ریال برسد، افزود: جشن عاطفه ها امسال از پنجم تا هفتم مهرماه و در سه مرحله انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه روز اول برگزاری این جشن به مدارس اختصاص داده شده، گفت: در این راستا دانش آموزان استان با هدف کمک به همنوعان خود حس نوعدوستی را در روز پنجم مهرماه در مدارس استان به نمایش می گذارند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه سال گذشته 9 میلیارد و 436 میلیون ریال در مدارس جمع آوری شد، تصریح کرد: تمام کمکهایی که از طریق جشن عاطفه ها در مدارس جمع آوری می شود، در اختیار مدیران مدارس قرار داده می شود و میان نیازمندان همان مدارس توزیع می شود.

وی افزود: بیش از 40 هزار دانش آموز و 12 هزار دانشجو در استان خوزستان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان هستند.

اکبری همچنین به روز دوم و سوم برگزاری جشن عاطفه ها در استان اشاره کرد و گفت: ششم مهر ماه مراسم جشن عاطفه ها در سطح تمام شهرهای استان و روز هفتم نیز در مصلی های نماز جمعه برگزار می شود.

وی با اشاره به استقرار دو هزار و 970 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی، اظهار کرد: از این تعداد دو هزار و 20 پایگاه در مدارس، 269 پایگاه درمساجد، 223 پایگاه در ادارت و 305 پایگاه در معابر عمومی برپا می شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین از برپایی 53 پایگاه سیار در استان خبر داد و گفت: شهروندان می توانند علاوه بر پایگاهها، کمکهای خود را به شماره حساب 44444000بانک رفاه کارگران شعبه راضی واریز کنند.