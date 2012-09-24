فعالان قرآنی به عنوان سربازان فرهنگی از مرزهای دین حفاظت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو، شامگاه شنبه در همایش تکریم از فعالان قرآنی شمال شرق کشور با اشاره به معلمان قرآنی نیزاظهار کرد: معلمان قرآنی و کسانی که در بخش های روخوانی، روانخوانی و تفسیر ایفای نقش می کنند در حقیقت به حفاظت و مصنونیت جامعه از آفات و کژروی های کمک می نمایند.

وی در زمینه فعالیت های قرآنی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی با بیش از سه دهه سابقه، فعالیت های قرآنی را به نحو مطلوبی انجام داده است.

قره شیخ لو عنوان کرد: توسعه آموزش قرآنی بخشی از ماموریت ها و فعالیت های تبلیغات اسلامی است که در این راستا بزرگ ترین شبکه آموزش قرآنی توسط این سازمان مدیریت می شود.

ساماندهی 20 هزار حافظ قرآن

وی ساماندهی 4 هزار تشکل مردمی، برگزاری مسابقه، جشنواره و محافل قرآنی در مناسبت های گوناگون و اعطای مدرک به حفاظ قرآنی را بخشی از فعالیت های تبلیغات اسلامی دانست و افزود: رسمی ترین مدرک قرآنی کشور مربوط به حفاظ است و در حال حاضر نزدیک به 20 هزار حافظ قرآن ساماندهی شده اند.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نظارت برچاپ و نشر قرآن افزود: نظارت برچاپ و نشر قرآن نیز از دیگر ماموریت های تبلیغات اسلامی است که با امید به خدا نمونه های از آن در فرصتی مناسب در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: سال جاری تدوین سند راهبردی قرآن در فضای مجازی به تبلیغات اسلامی محول شده و امیدواریم با تدوین این سند یک هم افزایی و عظم ملی در جهت توسعه فعالیت قرآنی در کشور فراهم شود.

وی با اشاره به پست کارشناسی قرآنی نیز گفت: بهره گیری از 460 پست کارشناسی قرآنی نیز از ویژگی های تبلیغات اسلامی است که تاکنون 300 نیرو جذب شده اند.

تحقق بودجه قرآنی

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی سپس در خصوص بودجه قرآنی نیز بیان کرد: امیدواریم بودجه نیم درصد قرآنی در سال جاری نیز محقق شود تا فعالیت های قرآنی و معنوی در جامعه هر چه بیشتر توسعه یابد.

قره شیخ لو در بخش دیگری از سخنانش در خصوص قرائت و تلاوت قرآن نیز افزود: در مراتب انس با قرآن دو مرتبه قرائت و تلاوت قرار دارد و همه ما موظفیم که هم قرآن را قرائت و هم تلاوت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تلاوت مرحله بالاتر از قرائت است، افزود: تلاوت قرآن باید توام با درک معنا و تدبر باشد چرا که تلاوت آیات الهی سبب افزایش مرتبت ایمان می شود.

طرح تکریم چهره های قرآنی

وی با اشاره به طرح تکریم چهره های قرآنی افزود: 6 سال است که طرح تکریم چهره های قرآنی به صورت ملی برگزار می شود و هر سال اساتید قرآنی در تهران تجلیل می شوند اما سال جاری با توجه به شرایط، این مراسم علاوه بر پایتخت در 5 منطقه کشور نیز انجام می شود که امشب یکی از این مناطق به میزبانی استان خراسان رضوی است