به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد شهید و امور ایثارگران همزمان با هفته دفاع مقدس مراسمی رونمایی از تازه‌ترین آثار منتشر شده توسط خود را با حضور ریاست این بنیاد برگزار می‌کند.

در این مراسم از آثاری چون فرهنگ داستان‌نویسان دفاع مقدس و مجلد دوم و سوم کتاب وصیتنامه کامل شهدای استان سمنان و کتاب دعا عامل پیشرفت یا رکود رونمایی خواهد شد.

این مراسم روز سه‌شنبه 4 مهر و از ساعت 10:30 دقیقه با حضور مسعود زریبافان و سردار محسن انصاری در محل کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت در خیابان طالقانی خیابان ملک الشعرا شمالی پلاک 5 طبقه همکف معاونت پژوهشی بنیاد شهید واقع شده است.