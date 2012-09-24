مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجیان گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناباد صبح دوشنبه در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: هر ملتی که ارزشها و انتظاراتش را پاس بدارد و نقاط نورانی تاریخی اش را حفظ کند بی شک آن ملت پیروز و آینده اش روشن خواهد بود.

محمد صفایی افزود: موتور محرکه رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس ایمان به خدا و روز قیامت بود.

وی ادامه داد: استقامت ملت و مدیریت منابع و رهبری هوشیارانه توسط ولایت فقیه از دیگر عوامل پیروزی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس بود.

صفایی تصریح کرد: بدون محوریت ولایت فقیه کوچکترین پیروزی متصور نبود زیرا قوانین حاکم بر عرصه مناسبات بین المللی قانون جنگل است و حق وتو یک نمونه آن است.

وی بیان داشت: در چنین جهانی تسلیم شدن چیزی از منافع ملی و عزت ملی باقی نمی گذارد و هیچ چیز در جامعه ما مثل امامت و ولایت تولید قدرت نمی کند پس باید این قدرت زا با تمام توان حفظ کرد.