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۳ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

با حضور وحیدی؛

دو خودرو زرهی جدید ایرانی رونمایی شد

دو خودرو زرهی جدید ایرانی رونمایی شد

با حضور وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح از خودروی زرهی شنی دار فوق سبک هویزه و نفربر زرهی طلائیه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع در مراسم رونمایی از دو خودروی زرهی شنی‌دار فوق سبک هویزه و نفربر چرخ‌دار طلائیه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای راهبرد چابک سازی و افزایش تحرک عملیاتی نیروهای مسلح، متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع دفاع با طراحی و ساخت خودروی زرهی شنی‌دار فوق سبک هویزه و خودروی زرهی طلائیه، گامی بلند در این زمینه برداشتند.

وی در تشریح ویژگی‌های خودروی زرهی جدید گفت: این خودروی زرهی با وزن کم، نگهداری ساده، امکان نصب سلاح و تجهیزات مختلف، قابلیت بکارگیری سریع و آسان، سرعت مناسب، استتار مؤثر و اختفای آسان، امکان عملیات در شب، امکان حمل و نقل آسان و امکان حمل هوایی از طریق هواپیما و بالگرد، قابلیت بهره‌برداری در مأموریت‌های مختلف نیروهای مسلح را دارد.
 
وحیدی افزود: از این خودرو می‌توان در پاسگاه‌های مرزی، برای مقابله با اشرار و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا و دیگر عملیات نظامی و انتظامی بهره برداری کرد.
 
وی در ادامه تصریح کرد: این خودروی زرهی فوق سبک در امور غیرنظامی مانند بکارگیری در حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، برف سنگین، آتش سوزی جنگل‌ها، عملیات پاسداری و حفظ محیط زیست، فعالیت‌های زیست شناسی و حفاری چاه‌های نفت و گاز، آمبولانس و تجهیز یگان‌های پاسدار صلح کاربرد دارد.
 
وزیر دفاع در خصوص خودروی زرهی طلائیه نیز اظهار داشت: این خودرو با داشتن ویژگی‌هایی از جمله تحرک و چابکی، سادگی طرح و سهولت اپراتوری، قابلیت استقرار جنگ افزار و سیستم تعلیق مستقل برای هر چرخ، دریچه‌های تیربار در طرفین خودرو، سرعت و قدرت مناسب، می‌تواند در تحرک عملیاتی نیروهای مسلح نقش مؤثری ایفا کند.
 
وی خوداتکایی و تأمین نیاز نیروهای مسلح با تکیه بر استعدادهای بومی را از دستاوردهای ارزشمند هشت سال دفاع مقدس بیان کرد و افزود: تجارب و توانمندی‌های منحصر به فردی که در طول ایام حماسی دفاع مقدس حاصل شد امروز در طراحی و ساخت انواع تجهیزات دفاعی در حوزه‌های مختلف موشکی، هوایی، زرهی، الکترونیکی، خودرویی و تسلیحاتی، ظهور و بروز یافته است.
 
وزیر دفاع مقاومت در برابر سختی‌ها، پویایی، نشاط و روحیه جهادی را از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس برشمرد و تأکید کرد: تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در پرتو حفظ و نهادینه کردن ارزش ها و فرهنگ متعالی دفاع مقدس امکان پذیر است.
 
وحیدی افزود: ثمره خون شهیدان، فداکاری جانبازان، مقاومت آزادگان و مجاهدت رزمندگان اسلام امروز در اقتدار و امنیت ملی ایران اسلامی کاملاً مشهود است.
 
وزیر دفاع با قدردانی از تلاش و زحمات متخصصان افتخارآفرین سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع به ویژه صنایع شهید کلاهدوز در طراحی و ساخت انواع خودروهای زرهی از جمله خودروهای جدید تاکتیکی، گفت: با این روحیه، نشاط و عزم و اراده‌ای که در صنعتگران کشورمان وجود دارد، تحریم ها و فشارهای دشمنان نه تنها اثر منفی ندارد بلکه باعث پویایی، خود اتکایی و شتاب بیشتر در اجرای طرح‌های ملی و دفاعی شده است.
 
کد مطلب 1703758

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