دو خودرو زرهی جدید ایرانی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع در مراسم رونمایی از دو خودروی زرهی شنی‌دار فوق سبک هویزه و نفربر چرخ‌دار طلائیه در جمع خبرنگاران گفت: در اجرای راهبرد چابک سازی و افزایش تحرک عملیاتی نیروهای مسلح، متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع دفاع با طراحی و ساخت خودروی زرهی شنی‌دار فوق سبک هویزه و خودروی زرهی طلائیه، گامی بلند در این زمینه برداشتند.

وی در تشریح ویژگی‌های خودروی زرهی جدید گفت: این خودروی زرهی با وزن کم، نگهداری ساده، امکان نصب سلاح و تجهیزات مختلف، قابلیت بکارگیری سریع و آسان، سرعت مناسب، استتار مؤثر و اختفای آسان، امکان عملیات در شب، امکان حمل و نقل آسان و امکان حمل هوایی از طریق هواپیما و بالگرد، قابلیت بهره‌برداری در مأموریت‌های مختلف نیروهای مسلح را دارد.

وحیدی افزود: از این خودرو می‌توان در پاسگاه‌های مرزی، برای مقابله با اشرار و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا و دیگر عملیات نظامی و انتظامی بهره برداری کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: این خودروی زرهی فوق سبک در امور غیرنظامی مانند بکارگیری در حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، برف سنگین، آتش سوزی جنگل‌ها، عملیات پاسداری و حفظ محیط زیست، فعالیت‌های زیست شناسی و حفاری چاه‌های نفت و گاز، آمبولانس و تجهیز یگان‌های پاسدار صلح کاربرد دارد.

وزیر دفاع در خصوص خودروی زرهی طلائیه نیز اظهار داشت: این خودرو با داشتن ویژگی‌هایی از جمله تحرک و چابکی، سادگی طرح و سهولت اپراتوری، قابلیت استقرار جنگ افزار و سیستم تعلیق مستقل برای هر چرخ، دریچه‌های تیربار در طرفین خودرو، سرعت و قدرت مناسب، می‌تواند در تحرک عملیاتی نیروهای مسلح نقش مؤثری ایفا کند.

وی خوداتکایی و تأمین نیاز نیروهای مسلح با تکیه بر استعدادهای بومی را از دستاوردهای ارزشمند هشت سال دفاع مقدس بیان کرد و افزود: تجارب و توانمندی‌های منحصر به فردی که در طول ایام حماسی دفاع مقدس حاصل شد امروز در طراحی و ساخت انواع تجهیزات دفاعی در حوزه‌های مختلف موشکی، هوایی، زرهی، الکترونیکی، خودرویی و تسلیحاتی، ظهور و بروز یافته است.

وزیر دفاع مقاومت در برابر سختی‌ها، پویایی، نشاط و روحیه جهادی را از دیگر دستاوردهای دفاع مقدس برشمرد و تأکید کرد: تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در پرتو حفظ و نهادینه کردن ارزش ها و فرهنگ متعالی دفاع مقدس امکان پذیر است.

وحیدی افزود: ثمره خون شهیدان، فداکاری جانبازان، مقاومت آزادگان و مجاهدت رزمندگان اسلام امروز در اقتدار و امنیت ملی ایران اسلامی کاملاً مشهود است.

وزیر دفاع با قدردانی از تلاش و زحمات متخصصان افتخارآفرین سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع به ویژه صنایع شهید کلاهدوز در طراحی و ساخت انواع خودروهای زرهی از جمله خودروهای جدید تاکتیکی، گفت: با این روحیه، نشاط و عزم و اراده‌ای که در صنعتگران کشورمان وجود دارد، تحریم ها و فشارهای دشمنان نه تنها اثر منفی ندارد بلکه باعث پویایی، خود اتکایی و شتاب بیشتر در اجرای طرح‌های ملی و دفاعی شده است.

